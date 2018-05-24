Yüz Tanıma Teknolojisi İle Tespit Edilen 3 Suçluyu Konserde Yakaladılar
38'lik Xavi'den Sürpriz İmza!
Fenomen Rapçi Ezhel Tutuklandı!
Abd'den Türkiye Çıkışı: Umarım Riskli Şekilde Birbirine Yaklaşmayız
Rusya, Türkiye İçin S-400 Konusunda Abd'ye Meydan Okudu!
Bayrampaşa Tff 2. Lige Yükseldi
Sevgilisinin Çayına Gizlice Ertesi Gün Hapı Atan Doktor Hapsi Boyladı
Beşiktaş'ın İstediği Mandzukic, İngiliz Devinin Radarında
Aziz Yıldırım Fena Bombaladı: Kimsenin Gücü Yetmez
Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'ten Olay Volkan Demirel Paylaşımı
Ümraniyespor'un Yeni Hocası İsmet Taşdemir Oldu
Skandal Sözleri Sonrası Ahmet Maranki Hakkında Soruşturma Başlatıldı!
Çekya'da Görülmemiş Fair Play Örneği
Merkez Bankasından Dolar Kuruna Bir Müdahale Daha!
Beşiktaş'ta Talisca'nın Yerine İspanyol Yıldız Geliyor
İngiltere Dışişleri Bakanı'nı 18 Dakika Boyunca Telefonda İşlettiler
İbrahim Kalın'dan Fransa'ya Sert Çıkış: Türkiye'nin Sizden Talimat Aldığı Günler Geride Kaldı
3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu
Dusko Tosic, Sırbistan Milli Takımının Dünya Kupası Kadrosuna Dahil Edildi
Fetö'nün Çağrısıyla Bank Asya'ya Destek Olan Sami Boydak Tahliye Oldu

Rusya, Türkiye için S-400 konusunda ABD'ye meydan okudu!

RUSYA, TÜRKİYE İÇİN S-400 KONUSUNDA ABD'YE MEYDAN OKUDU!

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 hava savunma füzeleri almasına karşı çıkan ABD'ye Rusya'dan cevap geldi. Satış planının aksamadan devam ettiğini duyuran Rusya, "İlk füzeler 2019'da teslim edilecek" dedi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Rusya, Türkiye İçin S-400 Konusunda Abd'ye Meydan Okudu!(7/10)3

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatı ile ilgili kontratın, ABD'nin Ankara'ya baskısına rağmen programa göre ilerlediğini vurguladı.

"TÜRKİYE'YE TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRMEYE KARARLIYIZ"

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bugün başlayan 22. Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) Rus basınına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şugayev, "Her şey anlaşmamıza uygun olarak ilerliyor. Kontrat, belirlenmiş olan programa uygun bir şekilde yerine getiriliyor. Türk tarafıyla anlaşma sağladığımız tüm taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız" diye konuştu.

ABD: TÜRKİYE'NİN, RUSYA'DAN S-400 ALMAMASINI UMUYORUZ

Şugayev ayrıca Ankara'ya ilk S-400 sevkiyatlarının 2019'da başlamasının beklenebileceğini de sözlerine ekledi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu'nun oturumunda yaptığı konuşmada Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almamasını umduklarını söylemişti.

ERDOĞAN- PUTİN GÖRÜŞMESİ SONRASI TESLİMATA İVME KAZANDIRILDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 3 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Rusya'nın, Ankara'nın talebi üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine ivme kazandırılacağını söylemişti.

S-400'LER 2019 SONUNA DOĞRU TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK

Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin'se, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini 2019 sonuna doğru göndereceklerini açıklamıştı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rusya  Türkiye  İçin  S-400  Konusunda  Abd  Ye  Meydan  Okudu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER