RUSYA İLE ÖSO ATEŞKES KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLAYAMADI
Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten ÖSO temsilcileri arasında anlaşma sağlanamadı.
Suriyeli muhalifler ve Rus yetkililer arasındaki ateşkes müzakerelerinde anlaşma sağlanamadığı belirtildi.
ÖSO TEMSİLCİLERİ İLE RUS HEYET ATEŞKES ŞARTLARINI GÖRÜŞTÜ
Dera'daki askeri muhaliflerin temsilcileri ile Rus heyeti bugün Dera'da bir araya gelerek, Dera ve Kuneytra'da kalıcı ateşkesin şartlarını görüştü.
AA muhabirinin ulaştığı müzakere heyeti, Dera'da Rusya yürütülen görüşmelerde sonuç alınamadığını açıkladı.
DERA'DAN ÇEKİLME TALEBİ RUSYA TARAFINDAN KABUL EDİLMEDİ
Heyet, Rusya'nın muhaliflerin elindeki ağır silahların hepsinin bir anda verilmesini istemediğini ancak yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesi ve rejim ile İran destekli grupların 10 Haziran'dan sonra Dera'da ele geçirdikleri yerlerden çekilmesi taleplerinin Rusya tarafından kabul edilmemesi üzerine anlaşmaya varılamadığını bildirdi.
MUHALİFLER, ELLERİNDEKİ SİLAHLARI TESLİM ETMEYİ TEKLİF ETTİ
Rusya ile öğle saatlerinde görüşen muhalif heyeti, rejim ordusu ve güvenlik güçlerinin güneydeki bölgelere girmemesi için taahhüt istemişti. Sivillerin evlerine yeniden dönmesi ve tutukluların serbest bırakılmasını isteyen muhalifler, ateşkesin sağlanması halinde ellerindeki ağır silahları aşamalı olarak teslim etmeyi teklif etmişti.
MÜZAKERELER İLERLEYEN TARİHLERDE YENİDEN YAPILACAK
Öte yandan askeri muhalifler, Rusya ile 30 Haziran'da bir araya gelerek görüşmeler yürütmüş ancak sonuçsuz kalmıştı. Müzakerelerin ilerleyen tarihlerde yeniden yapılması bekleniyor.
RUSYA'NIN HAVA DESTEĞİYLE ASKERİ OPERASYON BAŞLATILMIŞTI
Rejim güçleri ve destekçileri, ülkenin güneybatısındaki Dera'da 10 Haziran'dan itibaren bazı yerleri ele geçirmişti. Daha sonra 20 Haziran'da Dera'da askeri muhaliflerin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için Rusya'nın hava desteğiyle askeri operasyon başlatmıştı.
Kaynak: haberinburada
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