2018 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Rusya'nın çeyrek finale yükselmesi, başkent Moskova'nın sokaklarında büyük coşkuyla kutlandı.

KUTLAMALAR MOSKOVA SOKAKLARINA TAŞTI

Rusya'nın, son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1'lik eşitlikle sona eren maçta İspanya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak çeyrek finale yükselmesinin ardından, Luzhniki Stadı'nda başlayan kutlamalar başkent Moskova'nın sokaklarına taştı.

RUSLAR, TARİHİ BAŞARILARINI BÜYÜK COŞKUYLA KUTLADI

Moskova'nın ünlü sokaklarında bir araya gelen taraftarlar, yaptıkları tezahüratların yanı sıra söyledikleri şarkılar ve danslarla elde edilen başarının sevincini doyasıya yaşadı. Ruslar, tarihi başarılarını büyük bir coşku ile kutladı.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Yüzlerini ve vücutlarını Rusya bayrağının renklerine boyayan taraftarlar, bayrakları ve kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

SOKAKLARA GİRİŞ - ÇIKIŞLARDA ÇOK SAYIDA ASKER YER ALDI

Sokaklarda yürümenin zorlaştığı Moskova'da güvenlik de üst düzeyde tutuldu. Sokaklara giriş ve çıkışlarda çok sayıda asker yer aldı.

TURİSTLER DE KUTLAMALARA KATILDI

Rusya'daki diğer takımların taraftarları ve turistler de kutlamalara katılarak eğlendi.

Kaynak: haberinburada