Rus Şirket Güneş Enerjisi İle Çalışan İphone X Üretti
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Rus Şirket Güneş Enerjisi İle Çalışan iPhone X Üretti

RUS ŞİRKET GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN İPHONE X ÜRETTİ

Aksesuar üreticisi Rus şirket üzerinde güneş enerjisi ile çalışan pil olan iPhone X üretti. Üretilen ilk telefon Elon Musk'a gönderilecek.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Rus Şirket Güneş Enerjisi İle Çalışan İphone X Üretti(9/10)5

Aksesuar üreticisi Rus bir şirket üzerinde güneş enerjisi ile çalışan pil olan bir iPhone X üretti. Üretilen ilk telefon da Elon Musk'a gönderilecek.

SATIN ALABİLECEĞİNİZ EN PAHALI İPHONE'LARDAN

Caviar adlı bir Rus aksesuar üreticisi, satın alabileceğiniz en pahalı iPhone'lardan birini piyasaya sürdü.

ŞİRKET ÖZEL AKSESUARLAR YAPMAKLA TANINIYOR

Business Insider'in haberine göre, iPhone X Tesla, dahili bir güneş piline sahip karbon ve altın kaplama özel bir cihaz. Fiyatı 4,000 ise dolar yani 17 bin 800 TL.

Caviar isimli şirket, binlerce dolara mal olan özenli aksesuarlar yapmakla biliniyor.

PEKİ BU AKSESUAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Güneş panelli kılıf iki modelde geliyor: 64 GB ve 256 GB, sırasıyla 4.064 dolar ve 4.847 dolar.

TELEFONU ŞARJ ETMEK İÇİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEN YARARLANIYOR

Havyar iPhone X Tesla bir güneş pili ile donatılmış. Pil, telefonunuzu şarj etmek için güneş enerjisinden yararlanıyor.

Caviar, bataryanın güneş veya parlak lambalarla şarj edilebileceğini söyledi.

DARBEYE DAYANIKLI GÜNEŞ PANELİ BULUNUYOR

Cihazın bir karbon tabanı, bir güneş pili şarj göstergesi ve bir darbeye dayanıklı güneş paneli bulunuyor.

Kılıf iPhone X'i oldukça kalınlaştırıyor gibi görünüyor. Kılıfla beraber cihaz 16,2 mm. Kılıf olmadan ise sadece 7,7 mm.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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