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Rus öğrenciden ilginç protesto! Metroda eteğini kaldırıp isyan etti

RUS ÖĞRENCİDEN İLGİNÇ PROTESTO! METRODA ETEĞİNİ KALDIRIP İSYAN ETTİ

Rusya'da kadınların etek altı görüntülerini çekenlerin cezasız kalmasını protesto eden üniversite öğrencisi, St. Petersburg metrosunda eteğini kaldırarak çektiği video ile durumu protesto etti.

Tarih : 19 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Rus Öğrenciden İlginç Protesto! Metroda Eteğini Kaldırıp İsyan Etti(7/10)3

Rus öğrenci Anna Dovgalyuk, Rusya'daki upskirting (etek altı çekimler) ile ilgili yasayı protesto etmek için soyunarak poz verdi. Farkındalık yaratmak istediğini söyleyen Dovgalyuk, St. Petersburg metrosunda eteğini kaldırarak protesto gösterisi düzenledi.

CEZALANDIRILMIYOR

Upskirting, yabancı birinin kurbandan habersiz bir biçimde eteğinin altından görüntülerini kaydetmesine verilen isim. Son yıllarda internet ile birlikte hızla yayılan bu olay, pek çok ülkede basit suçlar arasında sayıldığı için düzgün bir biçimde cezalandırılmıyor. İngiltere geçtiğimiz günlerde aldığı kararla etek altı görüntülerin izinsiz bir biçimde çekilmesini diğer röntgencilik suçlarıyla eşitleyerek 2 yıla kadar hapis cezası öngören yasayı onayladı.

"BİZDEN UZAK DUR"

Anna Dovgalyuk, "Bu video, eteklerin altına bakmaktan hoşlanan herkese adanmıştır" başlığıyla YouTube'da paylaştığı videoda "Sizin kurbanınız haline gelen tüm kadınlar adına, buraya bak ve bizden uzak dur" dedi.

3 BUÇUK MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Video yaklaşık 3 buçuk milyon görüntülenme alsa da istenen amaca ulaşabilmiş değil çünkü yorumların çoğunun hakaret içerikli olduğu görülüyor. Genç kız, aynı İskoçya, Yeni Zelanda ve bazı ABD eyaletlerinde olduğu gibi bu eylemin Rusya'da da cezalandırılmasını istiyor.

Dovgalyuk, "Toplumumuzda genellikle sessiz kalınan ciddi bir sorununa dikkat çekmek istiyorum" açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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