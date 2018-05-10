Rusya'nın St. Petersburg şehrinden geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul'a gelerek bir gazinoda çalışmaya başlayan 19 yaşındaki Tatyana Çerhanova'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Rapora göre 19 yaşındaki genç kızın kesin ölüm sebebi, extacy kaynaklı uyuşturucu zehirlenmesi... Çerhanova'nın ölümü Rus basınında da geniş olarak yer almıştı.

KOMA HALİNDE HASTANEYE GETİRİLDİ

Rusya'dan İstanbul'a gelerek bir gazinoda çalışmaya başlayan Tatyana Çerhanova, sevgilisi tarafından koma halinde Küçükçekmece'deki bir hastaneye kaldırılmış ve ardından bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

"UYUŞTURUCU HAP İÇTİ, KRİZE GİRİP TİTREMEYE BAŞLADI"

Çerhanova'nın gözaltına alınan iş adamı sevgilisi İbrahim Y. ise tutuklanmıştı. İbrahim Y., ifadesinde olayı 'Gece 02.00-03.00 gibi otomobille iş yerimin bulunduğu sokağa geldik. Arka koltuğa geçtik. Tatyana uyuşturucu hap içti, bana da verdi. Sonra krize girdi, bağırıp titremeye başladı. Yüzüne su serpip sakinleştirmeye çalıştım. Çenesi kilitlendi. Hastaneye götürmek istedim. Dışarı çıktım ama kapılar kilitlendi. Anahtar içeride kaldığı için aracı açamadım. Camı kırmaya çalıştım, başaramadım.' diyerek anlatmıştı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLDİ

Başlatılan soruşturma kapsamında Çerhanova'nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmişti. O rapor savcılığa gönderildi. Dosyaya giren rapora göre Çerhanova, ectacy kullanımına bağlı olarak 'uyuşturucu zehirlenmesi' sonucunda hayatını kaybetti. Çerhanova'nın ailesi olayın 'cinayet' olduğunu iddia etmiş, olay Rus basınında da geniş yer bulmuştu. Olaya ilişkin savcılık soruşturması devam ediyor.

Kaynak: haberinburada