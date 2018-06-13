Rus Kadınlara Uyarı Geldi: Dünya Kupasına Gelen Erkeklerle Yatmayın
Genç Mühendisin Sır Ölümünü Kötü Koku İhbarı Ortaya Çıkardı!
Ayakkabısız Kaldılar! Dünya Kupasına 1 Gün Kala Kriz Çıktı
Efsane Golcü Inzaghi, İtalyan Takımının Başına Geçti
Galatasaray'ın Uefa'dan Aldığı Ceza Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnce'ye 'beyaz Türk' Cevabı!
Dünya Kupasında Cüneyt Çakır'ın İlk Maçı Belli Oldu
İstanbul'da Korkutan Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı!
Gürcistan Başbakanı Görevinden İstifa Etti!
Almanların Kızdığı Mesut, Meksika Maçı Kadrosunda Yok
Anayasa Mahkemesi, Demirtaş'ın Tahliye Talebini Reddetti
Beşiktaş, Yeni Sağ Bekini Fransa'dan Buldu
Beşiktaş'ı Boşuna Terk Etmemiş! Çin'den Alacağı Para Dudak Uçuklattı
Erdoğan Açılışını Yaptı! 138 Yıllık Hayal Gerçek Oldu
Şiddet Uygulayan Eşi Uzaklaştırıldı, Bu Kez De Oğlu Ve Gelini Dövdü
Galatasaray, Muslera'nın Yedeğini Buldu
'cumhuriyetin Borcunu Ödeyeceğim' Deyip Karadeniz'e Müjde Verdi!
Fransız Ekibi Montpellier, Gençlerbirliği'nin Sırp Golcüsü Skuletic'i Transfer Etti
Antalya'daki Feci Kaza Aynı Aileden 3 Kişiyi Hayattan Kopardı!
Tır'ın Altına Giren Otomobil Hurdaya Döndü: 2 Ölü, 5 Yaralı

Rus kadınlara uyarı geldi: Dünya Kupasına gelen erkeklerle yatmayın

RUS KADINLARA UYARI GELDİ: DÜNYA KUPASINA GELEN ERKEKLERLE YATMAYIN

Rus kadınların Dünya Kupası için ülkeye gelecek erkeklerle birlikte olmamaları gerektiğini söyleyen Rus bakan, bunun ailelerin parçalanmasına sebep olabileceğini söyledi.

Tarih : 13 Haziran 2018, 20:10
Puan Ver : Rus Kadınlara Uyarı Geldi: Dünya Kupasına Gelen Erkeklerle Yatmayın(8/10)4

2018 Dünya Kupası öncesinde Rusya Aile, Kadın ve Sosyal Politika Bakanı Tamara Pletneva'dan Rus kadın vatandaşlara uyarı geldi. Rus kadınlarını Dünya Kupası'na gelecek taraftarlar ile yatmamaları hakkında uyaran Pletneva, olumsuz sonuçlar doğmasından endişe ettiğini söyledi.

"AİLELERİN PARÇALANMASINA SEBEP OLABİLİR"

Tamara Pletneva, yaptığı açıklamada "Ülkemize gelecek bir çok insan ile birlikte olmak ailelerin parçalanmasına neden olabilir. Özellikle farklı bir ırktan olması halinde. Kendi ülkemiz içinde evlilikler görmeyi isterim. Hangi ülkeden olursa olsun Rus vatandaşı olmaları halinde iyi bir aile inşa edilebilir, çocuklar daha rahat büyütülür. Milliyetçi birisi değilim ama işin doğası bu." sözlerini kullandı.

2 BUÇUK MİLYON BİLET SATILDI

Dünya Kupası için 2.5 milyon bilet satın alınırken Rusya'ya dünyanın dört bir yanından taraftarların gelmesi bekleniyor. Ülkeye yurt dışından en çok gelecek taraftarlar ise Amerika, Brezilya, Kolombiya ve Almanya'dan gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rus  Kadınlara  Uyarı  Geldi  Dünya  Kupasına  Gelen  Erkeklerle  Yatmayın    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER