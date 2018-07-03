RUS EKİBİNDEN GARY RODRİGUES İÇİN DUDAK UÇUKLATAN TEKLİF
Spartak Moskova, Garry Rodrigues için 9 milyon euroluk bir teklif yaptı. Oyuncunun menajeri Galatasaray'la görüşmek üzere İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Garry Rodrigues'e resmi transfer teklifi geldi. beIN Sports'un haberine göre 27 yaşındaki futbolcuya Rus kulübü Spartak Moskova, Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan Garry Rodrigues için Galatasaray'a 9 milyon euro'luk teklifte bulundu.
33 MAÇTA 9 GOL ATTI
Başarılı oyuncunun menajerinin Galatasaray'la görüşmek üzere İstanbul'a gelecek. Sarı kırmızılıların 21. şampiyonluğun gelmesinde büyük payı olan Rodriguez'i daha yüksek bir bedelle elden çıkarabileceği öğrenildi.
Garry Rodrigues, Galatasaray formasıyla bu sezon 33 lig maçında 9 gol attı 11 de asist yapma başarısı gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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