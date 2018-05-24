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Rum tarafından Türkiye'ye tehdit: Askerlerin İstanbul'a yürüme zamanı

RUM TARAFINDAN TÜRKİYE'YE TEHDİT: ASKERLERİN İSTANBUL'A YÜRÜME ZAMANI

Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan gazetede yer alan yazıda, Rum kesiminin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul Boğazı'na doğru ilerlemesinin zamanının geldiği belirtildi.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 01:40
Puan Ver : Rum Tarafından Türkiye'ye Tehdit: Askerlerin İstanbul'a Yürüme Zamanı(9/10)5

Rum kesiminde yayınlanan bir gazetede yer alan bir yazıda, Rum kesiminin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul Boğazı'na doğru ilerlemesinin zamanının geldiği belirtildi.

TÜRKİYE'Yİ BOĞAZLARI İŞGAL İLE TEHDİT ETTİ

Türkiye ile özellikle doğalgaz ve enerji yatakları konusunda devamlı olarak gerilim ortamı oluşturan Güney Kıbrıs'tan Ankara'ya yönelik bir tehdit geldi. Rum kesiminde yayınlanan bir gazetede yer alan bir yazıda, Türkiye boğazları işgal ile tehdit edildi.

"YUNANİSTAN'A BAĞLI ASKERLERİN BOĞAZLARA İLERLEME ZAMANI"

Yazıda, Türkiye'nin doğalgaz arama tarama faaliyetleri ile Rum kesiminin alanlarını ihlal ettiği ve özellikle Kıbrıs barışı konusunda olumsuz bir tavır takındığı iddia edilirken, yaşanan bu gelişmelere karşı Rum kesiminin Yunanistan'a bağlı askerlerinin İstanbul boğazına doğru ilerlemesinin zamanının geldiği belirtildi.

KOMİK TEHDİT

Özellikle Yunanistan ile yaşanan gergin ilişkiler nedeniyle dolaylı olarak artan ve doğalgaz arama tarama faaliyetlerine karşı sorun çıkartan Rum yönetiminin bu tehdit dolu bu tavrı, "Yüzölçümü Çanakkale kadar olan bir ülkenin komik tehdidi" olarak yorumlandı.

Kaynak: Haber7

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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