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RUHANİ'DEN TRUMP'A NÜKLEER TEHDİDİ: ABD PİŞMAN OLACAK


Ruhani'den Trump'a nükleer tehdidi: ABD pişman olacak
Tarih : 07 Mayıs 2018, 00:30
Puan Ver : Ruhani'den Trump'a Nükleer Tehdidi: Abd Pişman Olacak(8/10)4

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atanacağı her adıma, karşılık vereceklerini söyledi.

NÜKLEER ANLAŞMAYLA İLGİLİ ATACAKLARI TÜM ADIMLARA KARŞILIK VERECEKLERİNİ SÖYLEDİ

Ruhani, İran basınına yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşması ile alakalı atacağı tüm adımlara karşılık vereceklerini açıkladı.

"ABD ANLAŞMADAN AYRILMASI HALİNDE PİŞMAN OLACAK"

Trump'ın konu ile alakalı alacağı kararlar hakkında planları olduğunu söyleyen Ruhani, "ABD anlaşmadan ayrılması halinde pişman olacak" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLAR, FÜZELER VE TESİSLER YAPACAĞIZ"

ABD'nin böyle bir karar alması halinde tarihi bir yanlışa düşeceğini vurgulayan Ruhani, "Kimse ile silahlarımız ve savunmamız hakkında münakaşaya girmeyeceğiz. İhtiyacımız doğrusunda, silahlar, füzeler ve tesisler yapacağız" ifadelerini kullandı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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