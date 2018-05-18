İsrail'in Filistin ve Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaptığı sivil katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplandı.

KUDÜS ZİRVESİ'NE YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

İİT zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ramazan ayının birlik mesajı ile başladı. İslam İşbirliği Teşilatı üye devletlerine üç gün önce yapılan davet üzerine olağanüstü toplanan Kudüs Zirvesi'ne çok fazla lider katılım sağladı.

"ABD VE İSRAİL'E KARŞI SİYASİ VE TİCARİ ÖNLEMLER ALINMALI"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi. Kudüs için önlemlerin masaya yatırılacağı zirvede konuşan Ruhani, İslam ülkelerine ABD ile ticari bağları gözden geçirmeleirni İsrail ile tamamen kesmelerini önerdi.

FİLİSTİN BAŞBAKANI BM'DEN SORUŞTURMA TALEP ETTİ

Filistin Başbakanı Hamdallah da İsrail'in saldırıları için BM'den soruşturma ve uluslararası koruma istedi.

Kaynak: haberinburada