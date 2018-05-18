Son Dakika! Erdoğan, Filistin Davasına Sahip Çıktı: Abd'nin Kararlarını Kabul Etmiyoruz
Efsane Takım Geri Döndü! Üst Üste 3 Lig Atladılar
Thy Euroleague Finalinde Fenerbahçe Doğuş'un Rakibi Real Madrid Oldu
Kudüs Zirvesinde Kritik Karar! Filistinlilere Koruma Gücü Gündemde
Bakan Bak'tan Fenerbahçe Doğuş'a Tebrik
Erdoğan'dan Kudüs Diplomasisi! Abd'yi Bm'ye Şikayet Etti
40 Üst Düzey Emniyet Müdürü Yurt Dışına Güvenlik Ataşesi Olarak Atandı
Oteller Kışın Hastaneye Dönüşecek! Her 10 Hastaya Bir Hemşire Şartı
Mehmet Aslantuğ, Beşiktaş'ın Efsane Başkanı Süleyman Seba'yı Canlandıracak
Fatih Terim'den Şampiyonluk Sözleri!
Sürekli Apartmana Tuvaletini Yapan Adamı Gizli Kamerayla Tespit Ettiler
Rıza Çalımbay Lig Sıralamasından Memnun!
Ruhani'den İslam Dünyasının Liderlerine Kritik İsrail Çağrısı
Fenerbahçe Doğuş Koçu Obradovic: Bobby Her Zaman Büyük Oynuyor
Akşener Seçilmesi Halinde İlk Gün Yapacaklarını 7 Maddede Anlattı
Uçak Kazası Sonrası Küba'dan İlk Görüntüler!
İtalyanlar Duyurdu! Mandzukic Transferi Her An Bitebilir
Akdeniz Derbisinde Gülen Taraf Alanyaspor!
Filistin Başbakanı, İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesinde Bm'den Uluslararası Koruma İstedi
Trabzonspor'da Burak Yılmaz Krizi! İhtar Çekti

RUHANİ'DEN İSLAM DÜNYASININ LİDERLERİNE KRİTİK İSRAİL ÇAĞRISI


Ruhani'den İslam dünyasının liderlerine kritik İsrail çağrısı
Tarih : 18 Mayıs 2018, 22:40
Puan Ver : Ruhani'den İslam Dünyasının Liderlerine Kritik İsrail Çağrısı(5/10)1

İsrail'in Filistin ve Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaptığı sivil katliam sonrası İslam İşbirliği Teşkilatı İstanbul'da toplandı.

KUDÜS ZİRVESİ'NE YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

İİT zirvesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ramazan ayının birlik mesajı ile başladı. İslam İşbirliği Teşilatı üye devletlerine üç gün önce yapılan davet üzerine olağanüstü toplanan Kudüs Zirvesi'ne çok fazla lider katılım sağladı.

"ABD VE İSRAİL'E KARŞI SİYASİ VE TİCARİ ÖNLEMLER ALINMALI"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını önerdi. Kudüs için önlemlerin masaya yatırılacağı zirvede konuşan Ruhani, İslam ülkelerine ABD ile ticari bağları gözden geçirmeleirni İsrail ile tamamen kesmelerini önerdi.

FİLİSTİN BAŞBAKANI BM'DEN SORUŞTURMA TALEP ETTİ

Filistin Başbakanı Hamdallah da İsrail'in saldırıları için BM'den soruşturma ve uluslararası koruma istedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ruhani  Den  İslam  Dünyasının  Liderlerine  Kritik  İsrail  Çağrısı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER