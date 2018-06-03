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RTÜK ÜYESİ, TRT'NİN HANGİ ADAYA NE KADAR SÜRE VERDİĞİNİ AÇIKLADI


RTÜK üyesi, TRT'nin hangi adaya ne kadar süre verdiğini açıkladı
Tarih : 03 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Rtük Üyesi, Trt'nin Hangi Adaya Ne Kadar Süre Verdiğini Açıkladı(7/10)3

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında adaylara ne kadar süre ayırdığını açıkladı.

ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Taşçı'nın Sosyal medyadan yaptığı açıklama göre, TRT ekranlarında 67 saat süreyle en fazla yer alan aday Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu.

İNCE İKİNCİ SIRADA, HÜDA-PAR ÜÇÜNCÜ SIRADA

İlhan Taşçı'nın açıkladığı tabloya göre, TRT'nin en fazla yer verdiği diğer bir aday 6 saatle CHP'li Muharrem İnce oldu. İnce'nin ardından gelen ve seçimlerde Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDA-PAR ise TRT 6 (Kurdi) kanalında 23 dakika süre alarak hem İYİ Partili Akşener'in hem de Saadet Partili Karamollaoğlu'nun önüne geçti.

HDP YER ALMADI

Açıklanan tabloda Meral Akşener 12, Temel Karamollaoğlu 8, Doğu Perinçek 2 ve Selahattin Demirtaş 0 (sıfır) dakika süre ile TRT'de kendilerine yer bulabildi.

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Kaynak: haberinburada



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