88 Yaşında Hayatını Kaybeden Şarık Tara Kimdir?
Mhp, Tbmm Başkanlık Seçiminde Ak Parti'nin Adayını Destekleyecek
Son Dakika! Ünlü İş Adamı Şarık Tara Hayatını Kaybetti
Rtük, Cumhurbaşkanı Adaylarına Hakareti Affetmedi
''laiklik Elden Gidiyor'' Diyen Amca Sert Çıktı: İktidarın Hizmetlerini Görmemek İhanettir
Türkiye'den S-400 Alımı Konusunda Kararlı Çıkış!
Dünya Kupasında Kolombiya, Üst Tura Senegal'i Yenerek Çıktı
Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
'neden Suriye'den Patates Alıyoruz?' Eleştirilerine Bakan'dan Yanıt!
İşitme Engelli Hastasından Bıçak Parası Alan Vicdansız Doktor Suçüstü Yakalandı
İett Duyurdu! Yks'ye Girecek Öğrencilere Ve Görevlilere Toplu Ulaşım Ücretsiz
Putin, Kızılmeydan'da Sahaya İndi
Chp'nin Sonuçlara İtiraz Ettiği Malatya'da Erdoğan'ın Oyu Arttı, İnce'nin Oyu Düştü
Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
Padişah Torunu Müjdat Gezen'e Dava Açtı
Sürücü Kendisini İkaz Edince, Öldürüp Kaçtı!
Bayburt-Trabzon Sınırındaki Dünyanın En Tehlikeli Yolu Turizme Açılıyor
Ünlü Türkücü Mahmut Tuncer'in Kızının Cezası Belli Oldu
Dünya Kupasında Senegal, Kolombiya İle Karşılaşıyor
Esad Rejimi Sivillere Saldırdı: 20 Ölü

RTÜK, Cumhurbaşkanı adaylarına hakareti affetmedi

RTÜK, CUMHURBAŞKANI ADAYLARINA HAKARETİ AFFETMEDİ

RTÜK, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce üzerinden eşi Ülkü İnce'ye yönelik hakaret içeren yayınları nedeniyle Halk TV ve TGRT Haber'e idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Tarih : 28 Haziran 2018, 20:00
Puan Ver : Rtük, Cumhurbaşkanı Adaylarına Hakareti Affetmedi(9/10)5

Halk TV'ye seçim sonuçlarının açıklandığı 24 Haziran gecesi telefonla bağlanan yazar Ataol Behramoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri, RTÜK İletişim Merkezi'ne konuyla ilgili vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine, bugünkü Üst Kurul toplantısının gündemine taşındı.

BEHRAMOĞLU TELEFONLA BAĞLANMIŞTI

Toplantıda, sunucunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "zafer konuşmasıyla" ilgili sorusuna Behramoğlu'nun "Ben o konuşmayı tabii izledim. Bu bir çete reisinin konuşmasıdır. Bu bir darbecinin konuşmasıdır. Bu, demokratik seçimle iş başına gelmiş bir devlet adamının konuşması değildir." şeklindeki yanıtı ele alındı.

HALK TV'YE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Üst Kurul, Behramoğlu'nun sözleriyle 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8'nci maddesinde yer alan, "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlal edildiği gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

MUHARREM İNCE'NİN EŞİNE HAKARETE DE CEZA

Öte yandan RTÜK, TGRT Haber'de yayınlanan "Medya Kritik" adlı programda, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce'ye hitaben söylenen hakaret içerikli sözleri de toplantıda ele aldı.

"MEZHEBİ BU KADAR GENİŞ Mİ?"

Söz konusu yayında, Ülkü İnce'ye yönelik, "...Sayın Ülkü İnce, Muharrem İnce'nin saygıdeğer eşi. Mezhebi bu kadar geniş mi? Nasıl bunu hazmedebiliyor? Yani kadınlık onuru çok önemlidir hakikaten." şeklinde ifadeler kullanıldığını saptayan RTÜK, bu ifadelerin 6112 sayılı Kanun'un 8'nci maddesinde yer alan, "... kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünün ihlali olduğu kanaatine vardı. Üst Kurul, TGRT Haber'e idari para cezası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rtük  Cumhurbaşkanı  Adaylarına  Hakareti  Affetmedi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER