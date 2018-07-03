Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Ronaldo'ya Juventus talip oldu. İtalyan devinin önerdiği rakamları İspanyol Marca Gazetesi duyurdu.

Özellikle son dönemde Real Madrid'den ayrılacağına dair haberlerin yoğunlaştığı Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'ni kazandıkları Liverpool finalinden sonra yaptığı açıklamalarda "Geleceğimi ilerleyen dönemde açıklayacağım." şeklindeki sözleriyle kafalarda soru işareti bırakmıştı.

Portekizli hücumcu için eski kulübü Manchester United'ın yanı sıra Paris Saint-Germain iddiaları ortaya atılırken, İspanyol Marca gazetesi Serie A ekibi Juventus'un Ronaldo'ya teklife hazırlandığını öne sürdü.

4 YILDA 120 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İddiaya göre 33 yaşındaki oyuncuya dört sezonluk 120 milyon Euro kazanacağı bir kontrat teklifi sunan Torino ekibi, 1 milyar Euro gibi astronomik bir serbest kalma bedeli olan Portekizli forvet için Real Madrid ile de pazarlık masasına oturacak. İddiaya göre Real Madrid yönetimi, Ronaldo için 100 milyon Euro değerindeki teklifleri değerlendirmeye alacak.

Portekiz Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'na son 16 turunda Uruguay'a kaybettikten sonra veda eden Ronaldo, geçen sezon Real Madrid forması ile 44 resmi maçta 44 gol atıp 8 de asist yaptı.

Kaynak: haberinburada