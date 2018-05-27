RONALDO'DAN FİNAL SONRASI KAFA KARIŞTIRAN AYRILIK SÖZLERİ!
Real Madrid ile Şampiyonlar Ligini kazanan Cristiano Ronaldo maç sonunda, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" dedi.
Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup ederek kupayı kazanan Real Madrid'de Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maçın ardından çarpıcı bir açıklama yaptı.
Maçın ardından açıklamalar yapan Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında birkaç gün sonra konuşacağını söyledi ve Real Madrid'den ayrılabileceğini ima etti.
"REAL MADRID'DE OYNAMAK GÜZELDİ"
Transfer sorusunu yanıtlayan Ronaldo, "Real Madrid'de oynamak güzeldi.Taraftarlara teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda oldular. Önümüzdeki günlerde transfer sorularınıza yanıt vereceğim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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