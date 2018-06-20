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Ronaldo, takımını sırtlamaya devam ediyor!

RONALDO, TAKIMINI SIRTLAMAYA DEVAM EDİYOR!

Rusya'da düzenlenen Dünya Kupasında ikinci maçına çıkan Portekiz, Ronaldo'nun 5. dakikada attığı golle Fas'ı 1-0 yendi ve İspanya beraberliğinden sonra aldığı galibiyetle puanını 4'e çıkardı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 17:20
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Kaynak: haberinburada



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