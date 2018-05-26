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Ronaldo dev final öncesi görevliyi sakatladı

RONALDO DEV FİNAL ÖNCESİ GÖREVLİYİ SAKATLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, antrenman sırasında şut çalışması yaparken kameramanı yaraladı. Yüzüne top gelen Meksikalı kameramanın kaşı açıldı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 17:20
Puan Ver : Ronaldo Dev Final Öncesi Görevliyi Sakatladı(8/10)4

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele öncesi İspanyol devi Real Madrid son antrenmanını yapmak için Kiev Olimpiyat Stadyumu zeminine çıktı.

KAMERAMANIN KAŞI AÇILDI

Antrenman sonunda şut çalışması yapan Ronaldo, talihsiz bir kazaya neden oldu. Portekizli yıldızı sert şutu kale arkasında görevini yapan Meksikalı kameraman Juan Lorenzana Prieto'nun yüzüne geldi. Olayın sonunda oldukça üzüntülü görünen Ronaldo, kameramana antrenman giysisini hediye etti.

Olay sonunda Meksikalı kameramanın kaşı açıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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