RONALDO DEV FİNAL ÖNCESİ GÖREVLİYİ SAKATLADI
UEFA Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Real Madrid'in yıldızı Ronaldo, antrenman sırasında şut çalışması yaparken kameramanı yaraladı. Yüzüne top gelen Meksikalı kameramanın kaşı açıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele öncesi İspanyol devi Real Madrid son antrenmanını yapmak için Kiev Olimpiyat Stadyumu zeminine çıktı.
KAMERAMANIN KAŞI AÇILDI
Antrenman sonunda şut çalışması yapan Ronaldo, talihsiz bir kazaya neden oldu. Portekizli yıldızı sert şutu kale arkasında görevini yapan Meksikalı kameraman Juan Lorenzana Prieto'nun yüzüne geldi. Olayın sonunda oldukça üzüntülü görünen Ronaldo, kameramana antrenman giysisini hediye etti.
Olay sonunda Meksikalı kameramanın kaşı açıldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar