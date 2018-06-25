RONALDO CAMA ÇIKTI, İRAN TARAFTARINDAN BAKIN NE İSTEDİ
Portekiz'in yıldızı Ronaldo, kendisini uyutmamak için otelin önünde toplanan İran taraftarlarından otelin camına çıkarak sessiz olmaları yönünde ricada bulundu.
Dünya Kupası B Grubunda İran ile oynanacak maç öncesi otelde kampa giren Portekiz Milli Takımı'nın yıldızı Cristiano Ronaldo, kendisini uyutmak istemeyen taraftarlara balkondan yaptığı hareketle ricada bulundu.
RONALDO, TARAFTARLARDAN SESSİZ OLMASINI İSTEDİ
İran taraftarlarının tezahüratlar, kornalar, davullar ve vuvuzelalar ile uyutmamak için çabaladığı Cristiano Ronaldo, gürültüye dayanamayarak kaldığı otel odasının camına çıktı. İran taraftarlarından el hareketi ile ricada bulunan Cristiano Ronaldo, uyuyacağım şeklindeki hareketi ile sessiz olmalarını istedi.
Kaynak: haberinburada
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