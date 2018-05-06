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Roma'nın efsanesi De Rossi'den Galatasaray itirafı

ROMA'NIN EFSANESİ DE ROSSİ'DEN GALATASARAY İTİRAFI

Roma'nın tecrübeli futbolcusu De Rossi, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu söyledi.

Tarih : 06 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Roma'nın Efsanesi De Rossi'den Galatasaray İtirafı(8/10)4

16 sezondur Roma forması giyerek başkent ekibinin efsane futbolcuları arasına ismi yazdıran De Rossi'den Galatasaray itirafı geldi.

Taraftarları ateşli olan takımlara sempati duyduğunu ifade eden 34 yaşındaki futbolcu, sevdiği takımlar arasında Galatasaray'ın da olduğunu ifade etti.

"TARAFTARLARI TAKIMLARINA BAĞLI"

Sporx'te yer alan habere göre, çocukluk döneminde Maradona'nın formasını giydiği Boca Juniors'a ilgisi olduğunu söyleyen De Rossi, şöyle konuştu;

"Roma taraftarıyım ve kalbim Roma için atıyor. Her zaman taraftarları ateşli takımlara ilgi duydum. Kendi takımım olmasa da Galatasaray, Panathinaikos ve Sambenedettese'yi (Serie C) seviyorum çünkü taraftarları takımlarına inanılmaz destek veriyorlar."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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