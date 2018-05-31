İbb'den Uber'e Kötü Haber: Verdiğimiz Belge Amacı Dışında Kullanılmayacak
Avrupa'da İslamofobi Devam Ediyor! Danimarka'da Peçe Ve Burka Giyene Para Cezası Verilecek
Kuzey Irak'tan Acı Haber! 3 Askerimiz Şehit Oldu
Almanya, Dizel Yasağını Resmen Uygulamaya Başladı
8 Aylık Hamile Karsını Vahşice Katleden Koca, Ağaç Kovuğunda Bulundu
Eski Galatasaraylı Gökhan Zan, Hatayspor'a Sportif Direktör Oldu
Dünya Kupası Ne Zaman Hangi Kanalda?
Romalı Cengiz'e Büyük Onur
İngiliz Ekibi Chelsea, Yeni Stat Projesini Durdurma Kararı Aldı
Akdeniz'e Uğurlanan Sondaj Gemisinin Adı Fatih Oldu
İstanbul'da 2 Bin Polislik Dev Operasyon! Tüm Giriş-Çıkışlar Tutuldu
Dişlerini Beyazlatmak İsteyen Talihsiz Kadın, 32 Dişini Birden Kaybetti
Son Dakika! Anayasa Mahkemesi, Chp'nin Seçim Güvenliği Başvurusunu Reddetti
Son Dakika! 15 Temmuz'da İstanbul Valiliğinin İşgali Davasında 8 Ağırlaştırılmış Müebbet, 80 Beraat Çıktı
Son Dakika! Real Madrid'de Zidane Depremi! Fransız Teknik Adam İstifa Etti
Her Daireye Bir Otopark Kararı 6 Ay Ertelendi
Sunucudan Şaşırtan Hareket! Kaçamak Cevap Veren Bakanı Yayından Aldı
Son Dakika! Milletvekili Ve Gazetecilerden Oluşan Chp Heyeti Yunanistan'a Alınmadı!
Almanya'da Terör Örgütü Yandaşlarına Tepki Gösteren Türk'e Polis Şiddeti
Brezilyalı Efsane Futbolcu Ronaldo, İspanyol Ekibi Valladolid'i Satın Alıyor

Romalı Cengiz'e büyük onur

ROMALI CENGİZ'E BÜYÜK ONUR

Romalı taraftarlar, yılın en iyi genç oyuncusu anketinde Cengiz Ünder'i 1. seçti. 2. sırada Lorenzo Pellegrini, 3. sırada Patrick Schick yer aldı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 16:40
Puan Ver : Romalı Cengiz'e Büyük Onur(10/10)6

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, taraftarlarca belirlenen sezonun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Cengiz, Roma'nın internet sitesi üzerinden yapılan oylamada 2017-18 sezonunun genç oyuncusu seçildi. Cengiz'in 7 bin 500 oy alarak birinci olduğu ankette, Lorenzo Pellegrini, bin 300, Patrik Schick ise 621 oy aldı.

PELLEGRINI'YE FARK ATTI

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Takıma geçen yaz katılan 20 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında Eusebio Di Francesco'nun takımının ligde ilk 3'e girmesine yardım etti. Bu performansı, Türk oyuncunun taraftar oylarını kazanmasını sağladı. Cengiz, ikinci sıradaki Lorenzo Pellegrini'ye fark atarak taraftar oylarının çoğunu alıp önemli bir galibiyet elde etti." ifadelerine yer verildi.

Resmi Twitter hesabından da Cengiz'in attığı gollerden oluşan bir video yayınlayan Roma, milli futbolcuyu Türk bayraklı paylaşımıyla tebrik etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Romalı  Cengiz  E  Büyük  Onur    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER