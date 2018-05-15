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Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti

ROMA, CENGİZ ÜNDER İÇİN YAPILAN 35 MİLTON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

İtalyan devi Roma, Arsenal ve Monaco'nun milli futbolcu Cengiz Ünder için yaptığı 35 milyon euroluk teklifi reddetti.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 20:20
Puan Ver : Roma, Cengiz Ünder İçin Yapılan 35 Milton Euroluk Teklifi Reddetti(7/10)3

Roma'da harika bir 2. yarı geçiren Cengiz Ünder için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

İtalyan basını, Monaco ve Arsenal'in Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euroluk bir teklif yaptığını ancak kabul edilmediklerini yazdı.

ROMA, CENGİZ İÇİN 40 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Roma'nın milli oyuncumuz için 50 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ve bu rakamın altına satmayı düşünmediği kaydedildi.

Bu sezon Roma'da 32 maça çıkan Cengiz Ünder, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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