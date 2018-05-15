İtalyan devi Roma, Arsenal ve Monaco'nun milli futbolcu Cengiz Ünder için yaptığı 35 milyon euroluk teklifi reddetti.

Roma'da harika bir 2. yarı geçiren Cengiz Ünder için İtalya'dan flaş bir transfer iddiası geldi.

İtalyan basını, Monaco ve Arsenal'in Cengiz Ünder için Roma'ya 35 milyon euroluk bir teklif yaptığını ancak kabul edilmediklerini yazdı.

ROMA, CENGİZ İÇİN 40 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Roma'nın milli oyuncumuz için 50 milyon euroluk bir bedel talep ettiği ve bu rakamın altına satmayı düşünmediği kaydedildi.

Bu sezon Roma'da 32 maça çıkan Cengiz Ünder, 8 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

Kaynak: haberinburada