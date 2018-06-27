ROJO'NUN ATTIĞI GOLDEN SONRA ARJANTİNLİ SPİKER KENDİNE GEÇTİ!
Arjantinli Marcos Rojo'nun 86'da gelen golünün ardından Arjantinli spikerin sevinci sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu oldu.
Dünya Kupası D Grubunun son maçında oynanan Nijerya-Arjantin karşılaşması nefesleri keserken son anlarda gelen gol büyük sevince neden oldu.
Turnuvadaki ilk iki maçından galibiyet alamayan Arjantin, ümitlerini sürdürmek için Nijerya karşısında mutlak galibiyet almalıydı.
Lionel Messi'nin 14. dakikadaki golüyle öne geçen ancak Victor Moses'ın ikinci yarıda gelen penaltı golüyle yıkılan Arjantin son dakikalara girilirken büyük baskı altındaydı.
86. DAKİKADA SAHNEYE ROJO ÇIKTI
Dakikalar 86'yı gösterdiğinde savunmayı terk edip ileriye çıkan Marcos Rojo, sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya düzgün bir vuruş gerçekleştirdi ve skoru 2-1'e getiren golü attı.
Maçı anlatan bir Arjantinli spikerin golden sonraki sevinci ise sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasındaki yerini aldı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Chp'de İstifa Depremi! İl Yönetiminin Tamamı Partiden Ayrıldı
- İsrail Kriz Çıkaracak Türkiye Karşıtı Tasarıyı Geri Çekti
- Cem Uzan'dan Erdoğan'a Tebrik Mesajı: Sayın Cumhurbaşkanımızı Tebrik Ediyorum
- Ak Parti'nin İtirazı Üzerine Sayımına Karar Verilen Oyların Yeniden Sayımı Tamamlandı
- Liselere Geçiş Sistemine İlişkin Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzu Yayımlandı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Şüphelendiği Sevgilisinin Telefonuna Takip Cihazı Yükleyince Yolu Kuzeninin Evine Çıktı
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
Bu Haberle İlgili Yorumlar