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Rojo'nun attığı golden sonra Arjantinli spiker kendine geçti!

ROJO'NUN ATTIĞI GOLDEN SONRA ARJANTİNLİ SPİKER KENDİNE GEÇTİ!

Arjantinli Marcos Rojo'nun 86'da gelen golünün ardından Arjantinli spikerin sevinci sosyal medyanın en çok paylaşılan videosu oldu.

Tarih : 27 Haziran 2018, 01:50
Puan Ver : Rojo'nun Attığı Golden Sonra Arjantinli Spiker Kendine Geçti!(9/10)5

Dünya Kupası D Grubunun son maçında oynanan Nijerya-Arjantin karşılaşması nefesleri keserken son anlarda gelen gol büyük sevince neden oldu.

Turnuvadaki ilk iki maçından galibiyet alamayan Arjantin, ümitlerini sürdürmek için Nijerya karşısında mutlak galibiyet almalıydı.

Lionel Messi'nin 14. dakikadaki golüyle öne geçen ancak Victor Moses'ın ikinci yarıda gelen penaltı golüyle yıkılan Arjantin son dakikalara girilirken büyük baskı altındaydı.

86. DAKİKADA SAHNEYE ROJO ÇIKTI

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde savunmayı terk edip ileriye çıkan Marcos Rojo, sağ kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya düzgün bir vuruş gerçekleştirdi ve skoru 2-1'e getiren golü attı.

Maçı anlatan bir Arjantinli spikerin golden sonraki sevinci ise sosyal medyanın en çok paylaşılanları arasındaki yerini aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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