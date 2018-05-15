ROBERTO MANCİNİ, İTALYA MİLLİ TAKIMI İLE RESMEN ANLAŞTI
Rus ekibi Zenit'ten ayrılan Galatasaray'ın eski hocası Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı ile resmen anlaştı.
Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Rusya Ligi takımlarından Zenit'ten ayrılan Mancini'nin İtalya'nın başına getirildiği açıklandı.
2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI
İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Roberto Mancini ile 2 yıllık sözleşme yapıldığı belirtildi.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mancini'nin ismi, uzun bir süredir İtalya Milli Takımı ile anılıyordu.
Kaynak: haberinburada
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