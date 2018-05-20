Bayern Münih, Almanya Kupası Finalinde Yeni Hocasına Nakavt Oldu!
Şenol Güneş Duyurdu: Talisca, Cenk'in Rakibi Olacak
Ünlü Oyuncu Cannes'a Damga Vurdu! Sahnede, Tecavüze Uğradığını Söyledi
1905 Tl Maaşa Anlaşmıştı! İşte Fatih Terim'in Şampiyonluk Primi
Demba Ba, Beşiktaş'ı Resmen Açıkladı!
Yıldız Futbolcu Hiç Oynamadan Şampiyonluk Rekoru Kırdı
Abd Ve Guatemala'dan Sonra Paraguay Da İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e Taşıyor
Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Röportajını Trolledi
Süper Lige Yükselen Son Takım Belli Oldu
Yıldırım Demirören'den Flaş Karar! Galatasaray'a Kupa Vermeyecek
Fatih Terim'den Çok Ağır Dünya Kupası Göndermesi!
60 Yıllık Lig Tarihinde Bir İlk! Cimbom'dan Fener'e Büyük Fark
Küba'da Yolcu Uçağı Kalkıştan Hemen Sonra Düşmüştü! İşte Feci Bilanço
Tff'nin Sakat Dediği Enes Ünal, Real Madrid Maçında Sahaya Çıktı
İskenderun'da Şampiyonluk Kutlamaları Sırasında Bir Anne Ve Çocuk Yanmaktan Son Anda Kurtarıldı
Fatih Terim'den Olay Yaratan Şampiyonlar Ligi Tweeti!
Fatih Terim Duyurdu! Şampiyonluk Kutlamalarının Yeri Belli Oldu
Büyük Başarı! Fatih Terim Avrupa'da Tek
Aykut Kocaman'dan İstifa Sinyali: 2-3 Gün İçinde Uygulayacağım
Galatasaray Şampiyon Oldu, Taraftar Sokaklara Döküldü

Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Röportajını Trolledi

RIZA KOCAOĞLU, GALATASARAY BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ'İN RÖPORTAJINI TROLLEDİ

Göztepe taraftarı olan Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in röportajı sırasında mikrofonlara, "Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum" dedi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in Röportajını Trolledi(7/10)3

Ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın mensuplarına şampiyonluğun ardından açıklamalar yaptığı esnada ortalığı karıştırdı.

"ŞAMPİYON GÖZTEPE TARAFTARINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Göztepe taraftarlığıyla bilinen oyuncu Rıza Kocaoğlu, Göztepe - Galatasaray maçının ardından yaptığı hareketle gündeme oturdu… Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarda bulunduğu sırada röportaja dahil olan Rıza Kocaoğlu, "Şampiyon Göztepe taraftarına teşekkür ediyorum" diyerek alanı terk etti. O anlarda neye uğradığını şaşıran Mustafa Cengiz'in bakışı sosyal medyada gecenin en çok konuşulan karesi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rıza  Kocaoğlu  Galatasaray  Başkanı  Mustafa  Cengiz  İn  Röportajını  Trolledi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER