RIZA ÇALIMBAY LİG SIRALAMASINDAN MEMNUN!
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-0 kazandıkları Karabükspor maçı sonrası, "Ligi istediğimiz yerde bitirdik" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Karabükspor'u 3-0 mağlup ederek sezonu noktaladıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"TAKIMI ALDIĞIMIZ YER BELLİ"
Sezonu değerlendiren Çalımbay, "Bu maçı kesin almamız gerekiyordu matematiksel olarak 5. sırayı garantilemek için. Böyle maçlarda konsantre olmazsan kazanman zorlanır ve ilk yarı da böyle oldu. 2. yarı hem oyuncu değişikliği olsun, hem de oyuncu değişikliği olsun işe yaradı. Takımı aldığımız yer belli, getirdiğimiz yer belli. Çok iyi yere getirdiğimize inanıyoruz. 12 maçtır yenilmeden yolumuza devam ettik. Özellikle 6 maç berabere kalınca ki 4 tanesi kazanabileceğimiz maçtı. Geldiğimizden bu yana güzel bir grafik çizdik. Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşadık. Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum, güzel günlerimiz de geçti. Allah'a şükür, istediğimiz yerde bitirdik" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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