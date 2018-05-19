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Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk yorumu!

RIDVAN DİLMEN'DEN ŞAMPİYONLUK YORUMU!

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 21. şampiyonluğı için, "Galatasaray taraftarını, camiasını kutlarım, hak edilmiş bir şampiyonluk." yorumunu yaptı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Rıdvan Dilmen'den Şampiyonluk Yorumu!(6/10)2

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu sona ererken, ligin son maçında Göztepe'y, 1-0'la geçen Galatasaray, 21. şampiyonluğunu ilan etti. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, şampiyonluk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"GALATASARAY FATİH TERİM'İ GETİREREK EN ÖNEMLİ HAMLESİNİ YAPTI"

Galatasaray taraftarını, camiasını kutlarım, hak edilmiş bir şampiyonluk. Lucescu yerine Fatih Terim'i getirerek en önemli hamlesini yapmıştı. Deplasman fobisinin dinmesi ve son 3 deplasmanı kazanması. Dolayısıyla dolu dolu geçirerek son haftaları Galatasaray hak edilmiş bir şampiyonluk kazandı.

"ŞAMPİYONLUKTA BİR NUMARAYA FATİH TERİM'İ YAZARIM"

29 oyuncu gol atmış birinden bahsediyoruz. Bir Fatih Terim'e yazarım, iki taraftara yazarım, 3 Dursun beye ve yönetime de sayarım. Galatasaray tam kadro kampa gitti. Tudor giderken 1 puan eksik gerideydi. Galatasaray'ın Rodriguez ve Gomis dışında banko oyuncusu yoktu.

"ÜÇ BÜYÜKLER İKİNCİLİĞİ KABUL ETMEZLER"

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi kulüpler ikinciliği kabul etmezler. Mutlaka şampiyon olmak isterler, taraftarlar bunu ister.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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