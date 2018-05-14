Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Londra'da Coşkulu Karşılama!
İsrail Ordusu Alarma Geçti, Gazzelilere Havadan Tehdit Yağdı!

Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı

RIDVAN DİLMEN: BEŞİKTAŞ, OĞUZHAN'LA 4 YILLIK YENİ SÖZLEŞME YAPTI

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş Oğuzhan Özyakup'la 4 yıllık yeni sözleşme yaptı ancak gizli tutuyorlar." dedi.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı(7/10)3

Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor - Beşiktaş mücadelesini NTV'de değerlendirdi. Dilmen, Oğuzhan ile Beşiktaş'ın anlaştığını ve gizli tuttuklarını söyledi.

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Oğuzhan'ın 4 yıllık kontrat yaptığını biliyorum ama gizli tutuyorlar galiba. Futbol direktörlüğü diye bir şey çıktı, olmadı işte. O olmadı. Beşiktaş son 3 yıldır hep hedefini vurdu. Santrafor iyi çıktı, stoperi iyi çıktı. Bak Vida olmadı, Lens olmadı, Negredo da olmadı aslında. Pepe bile sorgulanabilir.

"ADRIANO TAKIMDA KALMALI"

Vida transferi yanlış transfer değil. Vida doğru bir takıma geldi. Vida'nın kompak bir takımdan geldiği için defosu ortaya çıkmadı. Fakat burada tehlikeyi yaşarsın. Vida, 4. stoper oldu. Adriano için transfer iddiaları var. Bence kesinlikle takımda kalmalı."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rıdvan  Dilmen  Beşiktaş  Oğuzhan  La  4  Yıllık  Yeni  Sözleşme  Yaptı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER