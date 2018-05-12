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Reuters duyurdu! Yemen'de Türk gemisine füze saldırısı iddiası

REUTERS DUYURDU! YEMEN'DE TÜRK GEMİSİNE FÜZE SALDIRISI İDDİASI

Yemen'e buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk gemisine füze saldırısı gerçekleştiği iddia edildi. Gemide büyük bir patlama oldu, gövdede büyük hasar var.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 10:10
Puan Ver : Reuters Duyurdu! Yemen'de Türk Gemisine Füze Saldırısı İddiası(6/10)2

Reuters'ın haberine göre patlama, Yemen'in Husilerin kontrolündeki Salif limanına buğday taşıyan İnce İnebolu isimli Türk yük gemisinde meydana geldi.

Patlama sonrası gemi kaptanının yardım çağrısına Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birlikleri cevap verdi. Suudi gemilerinin yardımıyla Türk gemisi Jizan limanına çekildi.

GEMİNİN SOL TARAFINDA BÜYÜK DELİK VAR

Ajansa göre, gemide incelemelerde bulunan Suudi yetkililer patlamanın içeriden dışarıya doğru gerçekleştiğini açıkladı. Gemiden gelen ilk görüntülerde geminin gövdesinin sol tarafında büyük bir delik olduğu görüldü.

50 BİN RUS BUĞDAYIYLA YÜKLÜYDÜ

Gemi 50 bin ton Rus buğdayıyla yüklüydü. Reuters'a konuşan bir uzman, füze saldırısı ihtimalinin yanı sıra, geminin parçalarının aşırı ısınmasından kaynaklı bir kaza ihtimalinin de bulunduğunu söyledi.

BİRÇOK TİCARİ GEMİ, HUSİLERİN SALDIRISINA UĞRAMIŞTI

Yemen'de üç yıldır süren savaş boyunca bölgede birçok ticari gemi Husilerin saldırısına uğradı.

Suudilerin öncülüğündeki koalisyon 2015'ten beri Husilere yönelik hava saldırıları düzenleyerek uluslararası toplumun tanıdığı yönetimin Yemen genelinde kontrolü yeniden sağlamasını amaçlıyor. Savaşta şu ana dek en az 10 bin kişi öldü, 3 milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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