RESTORASYONU 2 YIL SÜRDÜ! İŞTE ATATÜRK'ÜN MAKAM ARACI
Mustafa Kemal Atatürk'ün, Anıtkabir'deki 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobili, 2 yıl 4 ay süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından törenle teslim edildi.
Antika Otomobil Federasyonu tarafından restorasyonu yapılan otomobilin teslimi dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Müze Komutanı Binbaşı Kasım Mehmet Teke, yaptığı konuşmada, Anıtkabir'de sergilenen Atatürk'ün kullandığı 3 otomobilin geçen yıllar içinde yıprandığını ve restorasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
İLK OTOMOBİLİN YENİLENME İŞLEMİ 2015'TE TAMAMLANDI
Restorasyon faaliyetlerinin 2012'de başladığına işaret eden Teke, Atatürk'ün kullandığı otomobillerden ilkinin yenileme işlemlerinin 2015'te tamamlandığını hatırlattı.
Teke, Atatürk'ün, 1935 model Lincoln marka zırhlı makam otomobilinin restorasyonunun tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.
RESTORASYON 2 YIL 4 AY SÜRDÜ
Atatürk'ün otomobilinin restorasyon sorumlusu Kemal Akel, otomobilin yenilenmesinin 2 yıl 4 ay sürdüğüne işaret ederek, eksik parçalarının yurt dışından temin edildiğini, deformasyona uğrayanların da onarıldığını söyledi.
HER PARÇASININ YÜZLERCE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Otomobilin parçalarının yenilenebilmesi için öncelikle söküldüğünü anlatan Akel, bu süreçte otomobilin ayrıntılarının ve her bir parçasının yüzlerce fotoğrafının çekildiğini vurguladı.
OTOMOBİLİN MONTAJ ÇALIŞMASINDA 4 KİŞİ ÇALIŞTI
Akel, restorasyon sürecinin tamamlanmasının ardından otomobilin tekrar montajının yapıldığını, bu süreçte 4 kişilik bir ekibin çalıştığını aktardı.
Törende, otomobilin restorasyonunda emeği geçenlere anı madalyonları verildi.
ATATÜRK'E AİT 1936 MODEL CADİLLAC DA RESTORE EDİLECEK
Türkiye İş Bankası tarafından Atatürk'e, bankanın 10. kuruluş yıl dönümü anısına armağan edilen 1936 model Cadillac marka zırhlı binek makam otomobilinin de restore edileceği kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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