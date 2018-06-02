İstanbul Avcılar'da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi. İftar için restoranda bulunan vatandaşlar, restoranda oluşan çukura düştü. O anlar kameraya kaydedildi.

İstanbul Avcılar'da dün iftar saatinde bir restoranın zemininde çökme meydana geldi. İftar için restoranda bulunan vatandaşlar, restoranda oluşan çukura düştü. Yaşanan can pazarı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

RESTORANIN ORTASI BİR ANDA ÇÖKTÜ

Avcılar'ın Cihangir Mahallesi'nde bir restoranda yaşanan olayda, iftar için restorana gelen vatandaşlar, bir anda büyük bir gürültü ile çöken zeminin içerisine düştü. Yaşanan olay sonrası adeta bir can pazarı yaşandı.

O ANLAR KAMERADA

Zeminin çökmesiyle oluşan çukura düşen vatandaşlar, restoran görevlileri tarafından tek tek çıkartıldı. O anlar cep telefonu kameralarına da yansıdı.

1 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada 1 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kaynak: haberinburada