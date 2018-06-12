Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, transferin gözde ismi Trezeguet ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY BİZİMLE GÖRÜŞTÜ"

Galatasaray'ın Trezeguet için teklif yaptığını belirten Hilmi Öksüz, "Galatasaray resmen istedi, görüştüler bizimle.Trezeguet herhangi bir takımla anlaşır ve 5 milyon euro da nakit olarak verilirse gayet gidebilir, böyle bir madde var. Türkiye'nin şartlarına baktığımız zaman hiçbir büyük kulübün 'tık' diye 5 milyon euro ödeyemeyeceğini biliyoruz. Biz oyuncuyu kiralık alabiliriz ama nakit vermeyiz. Oyuncuyu vermek istemiyoruz ama yurt dışından teklif gelir, para da yatarsa; o zaman bizim söylecek sözümüz de yok." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada