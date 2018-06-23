Lukaku, Cristiano Ronaldo'yu Yakaladı
Çaykur Rizespor'da Yıldız Futbolcu İle Yollar Ayrıldı
24 Haziran Seçimleri Öncesi Seçim Yasakları Resmen Başladı! İşte Detaylar
Lukaku Tarihe Geçti! En Son Maradona Başarmıştı
Seçim Yasakları Resmen Başladı
Güney Kore İle Meksika Karşı Karşıya Geliyor! Canlı Anlatım
Yolcu Minibüsü, Çöp Kamyonuna Çarptı: 2'si Ağır, 10 Yaralı
Demirtaş, Patates Ve Soğan Polemiğine Gençlik Fotoğrafıyla Katıldı
Fenerbahçe'nin Başına Geçen Cocu: Planlarımız Çok Güzel
Gol Rekoru Kırılan Maçta Belçika, Tunus'u Perişan Etti
Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi
Fenerbahçe'nin Ödediği Tazminat Belli Oldu
Bakan Duyurdu! Sigara İçmeyen Çalışana Mesai Ve Yıllık İzin Müjdesi
Hükümetten İnce'nin 5 Milyon Kişi Geldi' Dediği Miting İçin İlk Yorum
Çipras Verdiği Sözü Tuttu, Kravatı Boynuna Geçirdi
Ünlü Model İle Evli Profesör, Genç Öğrencisi İle Not Karşılığında İlişkiye Girince İşinden Oldu
Kocası Hastane Yerine Büyücüye Götürdü, İçine Şeytan Girmiş Denilerek Dili Ve Dudakları Dağlandı
Şehri Gezmeye Gelen Futbolcunun Transferi Yattı
Türkiye'ye Sadece 20 Tane Geldi! 500 Bin Tl'ye Alıp Taksi Yaptı
İstanbul'dan Acı Haber! İki Çocuk Barajda Kayboldu

Rekor geldi! Seçim de Dünya Kupası da Türk turizminin hızını kesemedi

REKOR GELDİ! SEÇİM DE DÜNYA KUPASI DA TÜRK TURİZMİNİN HIZINI KESEMEDİ

Turizmde bu yıl Türkiye 40 milyon, Antalya ise 14 milyon turist bekliyor. Turizm sektörü temsilcileri, seçim ve Dünya Futbol Şampiyonasının turizmin hızını kesemediğini söyledi.

Tarih : 23 Haziran 2018, 17:20
Puan Ver : Rekor Geldi! Seçim De Dünya Kupası Da Türk Turizminin Hızını Kesemedi(8/10)4

Turizmde bu yıl 40 milyon turist hedefleyen Türkiye, Almanya merkezli tur operatörü TUI'nin en çok satış yaptığı destinasyonlar içinde üçüncü sırada yer aldı. Bu yıl yeni rekorlara koşan Türkiye turizminin başkenti Antalya ise bu başarıda en büyük pay sahibi oldu. Haziran ortası itibariyle 4 milyon rakamını aşmayı başaran ve bu yıl 14 milyon hedeflenen turizm kentinde, Rusya ve Almanya pazarlarındaki ciddi orandaki artışlar sektörü sevindirdi.

"ALMANYA'DAN CİDDİ TALEP VAR"

Antalya'ya bu yıl hem Rusya hem Avrupa ülkelerinden ciddi talep olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, TUI'nin de en çok sattığı ülkeler sıralamasında Türkiye'nin üçüncü olduğuna dikkati çekti. Yağcı, Türkiye için hep diyorduk, 2018'i erken rezervasyonlarla Almanya'da ciddi taleple karşılayacağını düşünüyoruz diye. Şu anda ciddi anlamda bir geri dönüş söz konusu. Dolayısıyla TUI'nin en iyi sattığı ülkelere baktığımızda en iyi ülke sıralamasında birinci İspanya, ikinci Yunanistan, üçüncü de Türkiye. Tabi bu bizim öngörülerimizle örtüşen bir durum" dedi.

"SENEYE İSPANYA'YLA İLK İKİYİ PAYLAŞIRIZ"

Bu yıl çok güzel bir gelişme olduğunu dile getiren Erkan Yağcı, Önümüzdeki yıllarda da Türkiye'nin tekrar İspanya'yla bir ya da ikinciliği paylaştığı konuma tekrar döneceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl büyük ihtimal bu seneki üçüncülükteki yerini ikinciliğe kaydıracaktır. Türkiye toplam turizmde ise önceki yıllarda 6'ncı sıralardayken 12'nciliğe kadar gerilemişti ve 2017'de tekrar 6'ncılığa yükseldi. Bu yıl da altıncı sıradaki yerini koruyacağını söyleyebiliriz. Haziran ortası itibariyle Antalya 4 milyon rakamını geçti ve yüzde 43'lük artış söz konusu. Bugünkü turist sayımız itibariyle de 2014'ü geçmiş durumdayız. Güzel bir gelişme devam ediyor sektörde" diye konuştu.

"TÜM ZAMANLARIN EN İYİ HAZİRAN AYI"

Antalya'nın tüm zamanların en iyi haziran rakamına ulaştığını belirten Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz ise Antalya Havalimanı'na günde ortalama 65 bin yolcu indiğini vurguladı. Bu rakamın haziran aylarında genelde 45-50 bin civarında olduğuna değinen Yavuz, "Daha şimdiden son iki yılın rakamı geçilmiş durumda. Ay sonuna kadar en az yarım milyon daha turist gelecek ve haziran ayını 1 milyon 900 bine yakın sayıyla kapatırız. Bu da tüm zamanların en iyi rakamı olur.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Rekor  Geldi  Seçim  De  Dünya  Kupası  Da  Türk  Turizminin  Hızını  Kesemedi  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER