REKABET KURULUNDAN 5 ŞEKER FABRİKASININ SATIŞINA ONAY
Rekabet Kurulu, Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verdi.
Rekabet Kurulunca, Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının özelleştirilmesi işlemine izin verildi.
KURULUN İNTERNET SİTESİNDEN DUYURULDU
Konuya ilişkin Kurul kararları, Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye ait Bor, Kırşehir, Yozgat, Çorum ve Turhal şeker fabrikalarının "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi işlemleri onaylandı.
Kaynak: haberinburada
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