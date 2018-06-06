REFERANDUMU BİLEN ŞİRKET, 24 HAZİRAN İÇİN YAPTIĞI ANKETİ YAYINLADI
24 Haziran seçimleri için son viraja girilirken, anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.
ERDOĞAN YÜZDE 46, İNCE YÜZDE 20
Metropoll Araştırma'nın anketine göre cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46 gözükürken, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin oy oranı ise yüzde 20 çıktı.
SEÇİM İKİNCİ TURA KALIYOR
Metropoll, bu sonuçlarla 8 Temmuz'da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ikinci turuna Erdoğan ve İnce'nin kalacağını savundu.
MERAL AKŞENER, DEMİRTAŞ'IN GERİSİNDE
Araştırma sonucuna göre, "İkinci tura ben kalacağım ve cumhurbaşkanı ben olacağım" iddiasındaki Meral Akşener, Muharrem İnce'nin çok çok gerisinde kalırken, asıl şoku HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın da gerisinde kalarak yaşadı. Ankete göre ilk turda Demirtaş'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 11.4 iken, Meral Akşener'e oy vereceğini söyleyenler 11.2'de kaldı.
KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLACAK
Metropoll'ün anketine göre Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu'na oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 1.7 iken, Doğu Perinçek'e oy vereceğini söyleyenler ise 0.1 oldu. Kararsızların oranı 5.6 iken, hiçkimseye oy vermeyeceğini söyleyenler 1.8, protesto oyu kullanacaklar ise 1.4 çıktı.
REFERANDUMU YAKIN TAHMİN ETMİŞTİ
Metropoll, geçtiğimiz yıl 16 Nisan'da gerçekleşen referandumda yaptığı araştırmanın sonucunu "Evet ve Hayır oylarının şansı eşit" şeklinde duyurmuştu.
2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ak Parti İle Anlaşamayan Hüda-Par, Seçime Bağımsız Girecek
- Son Dakika! Devlet Bahçeli İlk Mitingini Yaptı, Millet İttifakı İçin 'zillet İttifakı' İfadesini Kullandı
- Soylu'dan Telefon Dinleme İddialarına Yanıt: Böyle Bir Şey Olsun Halkın İçine Çıkan Namerttir
- Polisten Kaçan Şüphelilerin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü, Havaya Savruldu
- Diyarbakır, Çiftçinin Gelirini 5 Kat Artıracak Yapay Nehre Kavuşuyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaşlı Taraftarlar, Daniel Sturridge'nin Instagram Hesabına Hücum Etti
- Türk Herkül Saatte 7 Ton 60 Kilogram Kaldırarak Kırılması Zor Bir Rekora İmza Attı
- Fenerbahçe'nin İstediği Jorge Jesus, Suudi Arabistan Takımıyla Anlaştı
- Arap Takımı Al-İttihad, Pepe İçin Beşiktaş'a Teklif Gönderdi
- Boksör Mayweather, Yıllık Kazançta Messi Ve Ronaldo'yu Solladı
DÜNYA HABERLERİ
- Abd'de Bir Kız Çocuğuna Çarpıp Kaçtığını 50 Yıl Sonra İtiraf Eden Adam Trafik Kazasında Öldü
- Trump İle Kim Jong-Un Arasındaki Tarihi Zirve Sentosa Adası'ndaki Capella Otel'de Yapılacak
- İntihar Eden Kadını Havada Yakalayan İtfaiyeci, Ülkede Kahraman İlan Edildi
- Hint Sanatçıdan İlginç Proje: İnek Olmak Kadın Olmaktan Daha Mı Güvenli?
- Yoksul Baba Üç Günlük Bebeğini Öperek Kilisenin Kapısına Bıraktı, O Anlar Kameralara Yakalandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar