REAL MADRİD'Lİ YILDIZDAN NUSRET'E: EYVALLAH BRO!
Şampiyonlar Ligi finali öncesi Real Madridli yıldız futbolcu Karim Benzema, kendisi için şans dileyen Nusret'e "İnşallah bro" yanıtını verdi.
Nusret Gökçe, Dubai ve Etiler'deki mekanında futbol dünyasının yıldızlarını ağırlarken bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Real Madridli yıldızları ziyaret etti.
REAL MADRİDLİ YILDIZLAR ZİYARET ETTİ
Nusret Gökçe, Dubai ve Etiler'deki mekanında futbol dünyasının yıldızlarını ağırlarken bugün oynanacak olan Şampiyonlar öncesinde Real Madridli yıldızları ziyaret etti.
"İNŞALLAH BRO"
Nusret Real Madridli yıldız futbolcu Karim Benzema'yı etiketleyip İngilizce "İyi şanslar kardeşim. İnşallah bugün oyunu kazanacaksınız!" yazdı.
Benzema'da Nusret'in paylaşımına "İnşallah Bro" yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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