REAL MADRİDLİ GARETH BALE'DEN TURİSTLERE EŞEK ŞAKASI
Real Madrid'in yıldız futbolcusu Gareth Bale, komedyen Jack Whitehall ile efsane futbolcularının bal mumu heykellerinin sergilendiği müzeyi ziyarete gelen turislere şaka yaptı.
Real Madrid'in Galli yıldızı Gareth Bale, Madrid'deki Balmumu Müzesinde düzenlenen gizli kamera şakasına katıldı.
TURİSTLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Yıldız futbolcu komedyen Jack Whitehall'ın talimatlarını yerine getirerek turistlere korku dolu anlar yaşattı.
Galli futbolcu Gareth Bale, şaka sonrası turistlerle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Kaynak: haberinburada
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