REAL MADRİDLİ BALE, DÜNYA DEVİNİN TEKLİFİNİ ELİNİN TERSİYLE İTTİ
Dev kulüplerin peşine düştüğü Real Madrid'in yıldızı Gareth Bale, Bayern Münih'in teklifini reddetti.
Real Madrid'in Liverpool ile oynadığı ve 3-1'lik skorla İngiliz ekibini mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında takımının 2 golüne imza atan Galli futbolcu Gareth Bale, gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine düşürdü.
"SADECE PREMIER LİG İÇİN AYRILIRIM"
Daha önce Premier Ligi ekiplerinden Tottenham ve Manchester United'ın ilgilendiği iddia edilen 28 yaşındaki yıldız için bu kez Alman devi Bayern Münih harekete geçti. Menajeri aracılığıyla Bale'e teklif götüren Bayern Münih, Galli futbolcu tarafından reddedildi. 28 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yalnızca Premier Ligi'ne gitmek için ayrılabileceğini belirtti.
MANCHESTER UNITED DA HAREKETE GEÇEBİLİR
Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 39 karşılaşmada 21 kez fileleri havalandıran Gareth Bale, performansıyla transfer döneminin gözdesi oldu. İspanyol ekibiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Galli yıldızın, Premier Ligi sevgisi Manchester United'ın yetkililerini yeniden harekete geçirebilir.
Kaynak: haberinburada
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