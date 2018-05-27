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Real Madrid'in Yıldızından Ayrılık Sinyali: Belki Kalmam
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Real Madrid'in yıldızından ayrılık sinyali: Belki kalmam

REAL MADRİD'İN YILDIZINDAN AYRILIK SİNYALİ: BELKİ KALMAM

Şampiyonlar Ligi finalinde 2 gol atarag Real Madrid'e kupayı kazandıran Gareth Bale maçın ardından, "Real Madrid'de belki kalırım belki kalmam" dedi.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Real Madrid'in Yıldızından Ayrılık Sinyali: Belki Kalmam(5/10)1

Liverpool'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de 2 gol atan Gareth Bale maçın ardından konuştu.

İşte Gareth Bale'in açıklamaları;

"Açıkçası 11'de başlamamak hayal kırıklığıyla. Oynamayı hak ettiğimi düşünmüştüm ama teknik direktör karar veriyor. Girince en iyisini yapmak istedim"

EN İYİ GOL OLABİLİR

"Şampiyonlar Ligi finallerinin en iyi golü olabilir. Kazandığımız için mutluyum. Bu bir takım oyunudur. Kenardan gelerek etki yarattım"

HARİKA BİR SEZON

"Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Ligde hayal kırıklığı yaşadık ama Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Harika bir sezon geçirdi"

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Haftada 2 maç oynamaya ihtiyacım var ancak bu sezon oynayamadım. 5-6 hafta sakatlık yaşadık ama öncesinde fit durumdaydım. Daha fazla dakika oynamalıyım. Transfer döneminde menajerimle görüşeceğiz. Belki kalırım belki kalmam"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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