UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonu finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden İspanya'nın Real Madrid takımı, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 kez şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.

İspanyol temsilcisi, 1955-1992 yıllarında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 1992-1993 sezonundan itibaren ise UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda birçok rekorun sahibi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİNİ ÜST ÜSTE 3 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

2015-2016'da Atletico Madrid'i, 2016-2017'de Juventus'u, bu sezon ise Liverpool'u mağlup eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni art arda 3 kez müzesine götüren tek takım olarak tarihe geçti.

İspanya temsilcisi, Kupa 1'de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016 ve 2017'nin ardından 13. kez şampiyonluk ipini göğüsleyerek organizasyonda en çok kupa kaldıran takım rekorunu da geliştirdi.

Real Madrid, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupanın bir adım uzağında kalmıştı.

RÖVANŞI ALDI

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Liverpool ile daha önce 1980-1981 sezonunda karşılaşan ve 1-0 mağlup olan Real Madrid, bu kez rakibini 3-1 yenerek rövanşı aldı.

Şampiyonlar Ligi adı altında Liverpool karşısında 7'nci final maçına çıkan eflatun-beyazlılar, İtalyan ekipleri Milan ve Juventus'u geçerek organizasyonda en fazla final oynayan takım unvanını da ele geçirdi.

24 YIL SONRA İLK KEZ

Avrupa Ligi'ni Atletico Madrid'in kazanmasının ardından Şampiyonlar Ligi'ni Real Madrid'in kazanmasıyla 1994 yılından bu yana ilk kez Avrupa'nın iki büyük kupası da aynı kente gitti.

1994 yılında ise Kupa 1 ve Kupa 2, İtalya'nın Milano kentine gitmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 4-0 yenen Milan, o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda ise Salzburg'u iki maçta da mağlup eden Inter şampiyonluğa ulaşmıştı.

ZIDANE REKORU GELİŞTİRDİ

Şampiyonlar Ligi'nde peş peşe ikinci kez kupayı kazanan ilk teknik direktör unvanını geçen sezon elde eden Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane, takımının Liverpool karşında aldığı galibiyetle rekorunu üst üste üç şampiyonluğa çıkardı.

Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 45 yaşındaki Zidane, 2015-2016 sezonunun devre arasında göreve geldiği Real Madrid'de Şampiyonlar Ligi kupasını her sezon kazanma geleneğini sürdürdü.

Fransız çalıştırıcı, Real Madrid ile 2002'de futbolcu, 2014'te ise Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

RONALDO REKOR TANIMIYOR

Real Madrid'in Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 6. kez gol kralı oldu.

Bu sezon Kupa 1'de oynadığı 13 maçta 15 gol kaydeden 32 yaşındaki oyuncu, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarının ardından 6. kez bu unvanın sahibi oldu.

Portekizli yıldız, yarı finale kadar forma giydiği her maçta ağları sarsarak turnuva tarihinde üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu unvanını da elde etmişti.

LIVERPOOL, 8. FİLANLİNDE 3. KEZ MAĞLUP OLDU

Liverpool, Kupa 1'de oynadığı 8'inci finalinde 3'üncü kez mağlup oldu. İngiltere temsilcisi, 1985 ve 2007'nin ardından 3. kez final maçını kaybederek Kupa 1'in bir adım uzağında kaldı.

Liverpool, 1977, 1978, 1981, 1984 ve 2005 yıllarında Kupa 1'de şampiyonluk yaşamıştı.

TWITTER'DA GÜNDEMİ FİNAL BELİRLEDİ

Sosyal medya platformu Twitter'da en çok konuşulan konu, UEFA Şampiyonlar Ligi finali oldu.

Dünyada hakkında en çok twit atılan 10 konu başlığından 9'u final karşılaşmasıyla ilgili oldu. İki takım adına da yüz binlerce twit atıldı.

Twitter'da en çok konuşulan futbolcular ise 2 gol kaydeden Real Madridli Gareth Bale ile iki golde büyük hatası olan Liverpool'un kalecisi Loris Karius oldu.

Liverpool'da sakatlanarak oyundan çıkan Muhammed Salah'ın ismi ise Arapça olarak dünya listesine girdi ve Mısırlı oyuncu, en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Muhammed Salah'ın sakatlandığı pozisyonda bulunan Real Madridli Sergio Ramos'un ismi de Twitter'da 1 milyondan fazla yazıldı.

Kaynak: haberinburada