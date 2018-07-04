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Real Madrid'den Resmi Kylian Mbappe Açıklaması!
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Real Madrid'den resmi Kylian Mbappe açıklaması!

REAL MADRİD'DEN RESMİ KYLİAN MBAPPE AÇIKLAMASI!

İspanyol devi Real Madrid, Fransız basınında çıkan Mbappe için 272 milyon euroluk teklif yapıldı haberini yalanladı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 17:10
Puan Ver : Real Madrid'den Resmi Kylian Mbappe Açıklaması!(9/10)5

Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olacağına yönelik iddiaların yankıları sürerken Fransız basınından gündeme bomba gibi düşecek bir haber geldi.

Buna göre İspanyol devi, Fransız golcü Kylian Mbappe'nin transferi konusunda Paris Saint Germain ile rekor bir bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

272 MİLYON EURO!

Fransız gazeteci Baptiste Ripart, resmi Twitter hesabından paylaştığı haberde Real'in PSG'ye Mbappe'nin transferi için 272 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Ripart, ödemenin dört taksitte gerçekleşeceğini belirtirken bu haberden saatler sonra Real cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi. Kulübün resmi internet sitesi aracılığıyla yapılan açıklamada Neymar için PSG'ye hiçbir teklif yapılmadığı ve çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı duyuruldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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