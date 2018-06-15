REAL MADRİD'DEN OLAY TRANSFER! 17 YAŞINDAKİ YILDIZA SERVET ÖDEDİLER
İspanyol devi Real Madrid, Santoslu futbolcu Rodrygo'yu 45 milyon euro karşılığında renklerine başladı.
Real Madrid'in ve ezeli rakibi Barcelona'nın da gündeminde olan 17 yaşındaki son kanat oyuncusu için başkent ekibinin mutlu sona ulaştığı bildirildi.
REAL MADRID TRANSFER İÇİN 45 MİLYON EURO ÖDEYECEK
Teknik direktörlüğe Julien Lopetegui'yi getiren ve transfer harekatına başlayan Real, ilk bombasını genç oyuncuyla patlattı. Brezilya Genç Milli Takımları'nın da formasını giyen oyuncunun 45 milyon euro bonservisle transfer olduğu belirtildi.
2025 YILINA KADAR SÖZLEŞME İMZALADI
Santos Kulübü'nün tarihteki en pahalı transferi olan Rodrygo'nun, 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bacakları Kesilip Ormana Bırakılan Yavru Köpek Kurtarılamadı
- Suruç Saldırısında Hayatını Kaybeden Milletvekilinin Abisini Yüzlerce Kişi Uğurladı
- Bayram Tatilinin Kaza Bilançosu Belli Oldu
- İyi Parti Sözcüsü: Vali, Olayın Pkk-Ak Parti Çatışması Olmadığını Söyledi
- Pkk Mevzileri Vuruluyor! Kandil'e 39 Kilometre Kaldı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
- Uber Şoförü, Arka Koltukta Öpüşen Lezbiyen Çifti Araçtan Zorla İndirdi
- El Salvador'un Eski Fisrt Lady'si Yolsuzluk Suçlamasıyla Tutuklandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar