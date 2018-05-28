REAL MADRİD'DEN DEVLER LİGİ DEJAVUSU! YOK BÖYLE BİR TESADÜF
Son iki senedir aynı ilk 11 ile çıktığı finalleri kazanan Real Madrid'de, Bale ve Ronaldo'nun rövaşta gollerinin aynı dakikada atılması herkesi hayrete düşürdü.
Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 3-1 mağlup etmesinin ardından ilginç gelişmeler bir bir gün yüzüne çıkmaya başladı.
2 FİNALDE DE AYNI KADRO
Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi finalinde Juventus'u 4-1 yenerek kupaya ulaşan Real Madrid, bu yıl ki finale de aynı ilk 11'le çıktı. Zinedine Zidane'nın hiçbir değişiklik yapmaması dikkatlerden kaçmadı.
İSPANYOL BASINI BALE'IN 11'DE OYNAMASI GEREKTİĞİNİ YAZMIŞTI
İspanyol basını, Real Madrid'de son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan Bale'ın Liverpool karşısında ilk 11'de sahaya çıkması gerektiğini yazmıştı. Fakat Fransız çalıştırıcı Zidane, geçtiğimiz sezon finaline çıktığı aynı 11'le sahadaydı.
RONALDO'NUN HARİKA GOLÜ AKILLARA GELDİ
Bu yıl Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde İtalyan devi Juventus ile eşleşen Real Madrid'de Ronaldo'nun attığı rövaşata gol uzun süre konuşulmuştu. Liverpool finalinde de benzer bir gole Gareth Bale imza attı. Fakat ilginç olan bu futbolcuların benzer gol atmaları değildi. Attığı bu gollerin benzerlikten çok aynı dakika içerisinde atılmış olmasıydı.
Sosyal medyada bu goller "Dejavu" başlığı altında paylaşıldı ve bu ilginç tesadüf kullanıcılar tarafından büyük beğeni topladı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji Ankara İçin Saat Verip Sağanak Ve Dolu Yağışı Uyarısı Yaptı
- Husumetli Ailelerin Kavgasında Ölü Sayısı 2'ye Çıktı
- 18 Yaşındaki Genç, Okumak İçin Geldiği İlçenin Memleketi Olduğunu Öğrendi
- Sel Felaketinde Ölüme Direnen Kamyon Sürücüsü: Dağdan Selle Birlikte 200 Kiloluk Domuz Geldi
- Ordulu Hacı Amcanın 1962 Model Otobüsü İlk Günkü Gibi Çalışıyor
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sarhoş Yolcu Bira İçin Uçağı Birbirine Kattı
- Trafikte Gerginlik Yaşadığı Adama Balyozla Saldırdı
- Onlarca Kadının Taciz Ve Tecavüz İle Suçladığı Weinstein 1 Milyon Dolar Kefaletle Serbest Kaldı
- Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
Bu Haberle İlgili Yorumlar