Adnan Oktar'ın Sıra Gecesinde Mustafa Keser Ve Latif Doğan Sahne Aldı
Real Madrid'den Büyük Başarı! Kimsenin Yapamadığını Yaptılar
Dünyanın İzlediği Finale Nusret Damgası! Paylaşımları Olay Oldu
Bakan Yerli Otomobil İçin Yer İşaret Etti! İşte En Şanslı İl
Mitinginde, Ünlü Oyuncunun Ağabeyi Yankesicilikten Tutuklandı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'i Satmaktan Vazgeçti
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz Açıklaması: Oturup Konuşuruz
Türkleri Ayağa Kaldıran Afişler, Jandarma Eşliğinde Yeniden Asıldı
Alberto Fırtınası Öncesi Abd'de Acil Durum İlan Edildi
Alman Polisi, Hdp'nin Köln'de Düzenlediği Mitingde Sözcüleri Konuşturmadı
Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
İstifa Açıklaması Yapan Aykut Kocaman Beklemede
Meteoroloji Günlerdir Uyarıyordu! Ve İstanbul İçin Beklenen Gün Geldi
Suriyeli Kız Çocukları, Yaşlı Adamlara Para Karşılığı Satılıyor
Real Madrid'in Yıldızı Ronaldo Rekor Tanımıyor
Ronaldo'dan Final Sonrası Kafa Karıştıran Ayrılık Sözleri!
Göztepe'den Liverpool'a Mesaj! Kısa Sürede Gündem Oldu
Real Madrid Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!
Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi Finaline Damga Vurdu
Yok Böyle Bir Gol! Oyuna Girdikten 1 Dakika Sonra Dünyayı Salladı

Real Madrid'den büyük başarı! Kimsenin yapamadığını yaptılar

REAL MADRİD'DEN BÜYÜK BAŞARI! KİMSENİN YAPAMADIĞINI YAPTILAR

Basketbolda THY Avrupa Liginin ardından futbolda UEFA Şampiyonlar Ligini kazanan Real Madrid, aynı sezonda her iki kulvarda şampiyonluk yaşayan ilk kulüp oldu.

Tarih : 27 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Real Madrid'den Büyük Başarı! Kimsenin Yapamadığını Yaptılar(6/10)2

İspanya kulübü Real Madrid, aynı sezonda futbol ve basketbolda Avrupa'nın bir numaralı organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan ilk kulüp olarak tarihe geçti.

FİNALDE FENERBAHÇE DOĞUŞ'U GEÇTİLER

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finalinde geçen hafta Fenerbahçe Doğuş'u 85-80 yenerek şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, futbolda da kupaya uzandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere ekibi Liverpool'u 3-1 mağlup eden Real Madrid, futbolda da 2017-2018 sezonunu zirvede tamamladı.

İKİ BÜYÜK BRANŞTA ZİRVEDE YER ALDILAR

Hem basketbol hem de futbol şubeleri faaliyet gösteren kulüpler arasında yer alan Real Madrid, aynı sezonda söz konusu iki branşta en önemli kupaları almayı başaran ilk ekip oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  Den  Büyük  Başarı  Kimsenin  Yapamadığını  Yaptılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER