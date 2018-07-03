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Real Madrid, tarihi transferi yalanladı

REAL MADRİD, TARİHİ TRANSFERİ YALANLADI

İspanyol televizyonunun "Real Madrid, PSG'yle Neymar'ın transferi için 310 milyon euroya anlaştı." haberini İspanyollar yalanladı.

Tarih : 03 Temmuz 2018, 09:20
Puan Ver : Real Madrid, Tarihi Transferi Yalanladı(6/10)2

İspanyol devi Real Madrid, Neymar'ı transfer edeceği iddialarını resmi sitesinden yalanladı. İspanyol kanalı TVE'nin haberine göre Real Madrid'in PSG'ye 310 milyon euro bonservis bedeli, Neymar'a ise yıllığı 45 milyon euro'dan 7 senelik sözleşme önerdiğini iddia etmişti.

Real Madrid, konuyu, şu ifadelerle yalanladı:

"TVE'nin Neymar iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Real Madrid'in PSG'ye ya da Neymar'a bir teklifi bulunmamaktardır. Böyle bir teklif yapılmadı. Kamu yayıncılığı sorumluluğu gereği doğrulanmadan bu haberin yayınlanmasını şaşkınlıkla karşıladık."


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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