Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool karşı karşıya geldi. Merakla beklenen finalde Real Madrid, Liverpool'u 3-1 yenerek üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.

GOLLER BENZEMA VE BALE'DEN GELDİ

Tarihi bir başarıya imza atan Real Madrid'e kupayı getiren goller 51. dakikada Karim Benzema, 64 ve 83. dakikalarda Gareth Bale'den geldi. Liverpool'da 55. dakikada Sadio Mane'nin attığı gol şampiyonluk için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane ile üst üste 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olurken tarihte bunu başaran ilk takım oldu. İspanyol devi, ayrıca son 5 sezonda 4. kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı.

MUHAMMED SALAH OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Liverpool'un bu sezona damgasını vuran yıldız futbolcusu Muhammed Salah, finalin 30. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sergio Ramos'un faulünün ardından sol omzundan sakatlanan Salah, göz yaşları içinde sahayı terketti. Liverpool taraftarları, pozisyonun ardından Salah'ı sakatlayan Sergio Ramos'a büyük tepki gösterdi.

CARVAJAL'IN GÖZ YAŞLARI

Karşılaşmanın 36. dakikasında ise Real Madrid'in İspanyol sağ beki Dani Carvajal sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Carvajal, Salah gibi göz yaşlarını tutamayarak soyunma odasının yoluna tuttu. İspanyol futbolcunun yerine ise Nacho dahil oldu.

KARIUS'UN BÜYÜK HATASI

Liverpool'un Alman kalecisi Loris Karius, karşılaşmanın 51. dakikasında inanılmaz bir hata yaptı. Topu eliyle oyuna sokmak isteyen Karius, hızlı davranınca araya giren Benzema ayağını uzattı ve top kaleye doğru gidip ağlarla buluştu. Golün ardından genç kaleci büyük üzüntü yaşarken bu golle Real Madrid, öne geçti.

MANE ANINDA CEVAP VERDİ

Real Madrid'in golünün ardından 4 dakika sonra Liverpool, Sadio Mane ile cevap verdi. James Milner'ın ortasında Lovren'in indirdiği topa tek vuruş yapan Mane, skoru eşitleyen golü attı. Mane, bu golle Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan 4. futbolcu olarak tarihe geçti.

GARETH BALE'DEN MÜTHİŞ GOL

Real Madrid'i bir kez daha öne geçiren gol ise 64. dakikada Gareth Bale'den geldi. Oyuna 61. dakikada giren Bale, 64. dakikada harika bir rövaşata golü ile uzun yıllar unutulmayacak bir gole imza attı. Marcelo'nun sol kanattan ortasına çok iyi yükselen Bale, harika bir golle takımını bir kez daha öne geçirdi.

KARIUS MAÇA DAMGA VURDU!

Liverpool'un 24 yaşındaki kalecisi Karius, ilk golde olduğu gibi üçüncü golde de büyük bir hata yaptı. Gareth Bale'in yaklaşık 30 metreden vuruşunda Karius elinden kaçırdı ve top ağlarla buluştu. Yaptığı büyük hatalarla 2 gol yiyen Loris Karius, maça damgasını vuran oyunculardan oldu.

Kaynak: haberinburada