REAL MADRİD MACERASI BAŞLAMADAN BİTTİ
Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Brezilyalı futbolcu Neymar'ın takımda kalacağını açıkladı.
Fransız ekibi PSG'nin Başkanı Al-Khelaifi, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen Neymar'ın durumuna ilişkin Fransa basınına açıklamada bulundu.
İspanya ekibi Real Madrid'in ilgilendiği öne sürülen 26 yaşındaki Neymar ile ilgili çıkan transfer iddialarına tepki gösteren Al-Khelaifi, "Neymar'ın ayrılacağını kim söyledi? Bizden biri böyle bir şey söyledi mi? Hayır. Neymar'ın bizimle kontratı var. Gelecek sezon yüzde iki bin bizimle olacak. Bundan eminim. Neymar burada kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.
222 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU
Sezon başında Fransa temsilcisi PSG'nin 222 milyon avroya İspanya ekibi Barcelona'dan transfer ettiği Brezilyalı Neymar, tarihin en pahalı futbolcusu konumunda bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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