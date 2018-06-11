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Real Madrid, David De Gea İçin Bastırıyor
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Real Madrid, David de Gea için bastırıyor

REAL MADRİD, DAVİD DE GEA İÇİN BASTIRIYOR

Şampiyonlar Ligini kazanan Real Madrid, Manchester United'ın kalesini koruyan David de Gea'nın transferi için yeniden girişim yaptı.

Tarih : 11 Haziran 2018, 16:20
Puan Ver : Real Madrid, David De Gea İçin Bastırıyor(9/10)5

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid, Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas ile rekabete girebilecek kaleci arayışlarına devam ediyor.

İspanyol kulübün, Manchester United forması giyen ve Dünya Kupası'nda da İspanya'nın kalesini koruyacak olan David de Gea ile ilgilendiği iddia edildi. Ancak İspanyol kaleciden Madrid ekibine olumsuz yanıt geldi.

DÜNYA KUPASINA ODAKLANDI

Premier Lig'de gösterdiği performansla transferin gözdesi olan de Gea, yalnızca Dünya Kupası'na konsantre olduğunu belirtti.

Ülkesi ile şampiyonluk yaşamak istediğini ifade eden tecrübeli file bekçisi, İspanya Milli Takımı'nın düzenlediği Medya Günü'nde geleceğiyle ilgili sorulara yanıt verdi. The Sun gazetesinin haberine göre, yalnızca Dünya Kupası'na odaklandığını belirten de Gea, "Geleceğim mi? Önemli olan Dünya Kupası, şu an başka bir şey düşünmüyorum" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2019'DA BİTECEK

Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinde olduğu 27 yaşındaki kalecinin, İngiliz devi Manchester United ile sözleşmesi 2019'da sona erecek. Real Madrid'in 2015 yılında da kadrosuna katmak için Manchester United ile görüşmeler yaptığı de Gea, İspanyol ekibin tüm ilgisine karşın İngiliz devi ile 4 yıllık sözleşme yenilemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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