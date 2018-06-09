REAL MADRİD, BREZİLYALI NEYMAR İÇİN 350 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI
Real Madrid, Paris, Saint-Germain'de forma giyen Brezilyalı yıldız Neymar için 350 milyon euroluk teklif yapmaya hazırlanıyor.
Real Madrid, Brezilya Milli Takımı ve PSG'nin yıldızı Neymar'ı renklerine bağlamak için 350 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Bu yaz transfer dönemi kapanmadan Neymar'ı kadrosuna katmak isteyen Real Madrid, PSG'yi ikna etme için yeni bir transfer rekorunu kırmaya hazır. Yaz transfer dönemi kapandıktan sonra kontratındaki 300 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi yürürlüğe girecek olan Neymar'ı sezon başında almak isteyen Real Madrid, bu transferin gerçekleşmesi için Ocak ayını beklemek istemiyor.
SPONSOR TRANSFERİ OLABİLİR
Bu anlaşmanın gerçekleşmesi Nike'ın Real Madrid ile yapmak istediği büyük anlaşmanın parçası olabileceği de konuşuluyor. Real Madrid'in forma sponsoru olarak Adidas'ın yerini almak isteyen Nike, sponsoru olduğu Brezilyalı yıldız Neymar'ı Real'e geçirip forma sponsorluğunu devralma konusunda öne geçmeyi planlıyor.
Neymar transferi gerçekleşirse Brezilyalı oyuncuya yıllık 45 milyon Euro civarı maaş ödeneceği tahmin ediliyor. Real Madrid'in çok yüksek bir maaş alan Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ile birlikte Neymar'ın maaşını ödeyebilecek kapasiteye sahip olup olmadığı da merak konusu.
Kaynak: haberinburada
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