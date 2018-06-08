REAL MADRİD, BREZİLYALI İKİ YILDIZIN PEŞİNDE
İspanyol ekibi Real Madrid, Brezilyalı Rodrygo ve Viniciuss için 85 milyon euro ayırdı.
İspanyol ekibi Real Madrid, Brezilyalı Rodrygo ve Viniciuss için toplam 85 Milyon Euro'luk bir bütçe ile transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.
La Liga'da ezeli rakibi Barcelona'nın gerisinde ligi ikinci sırda tamamlayan ve teknik direktör Zinadine Zidane'ın istifası sonucu sarsılan Real Madrid, yeni Neymar olarak gösterilen Rodygo ve Vinicius'u kadrosuna katmak istiyor. İspanyol Marca gazetesinin haberine göre, Madrid ekibi geleceğin yıldız futbolcusu olarak gösterilen 17 yaşındaki Brezilyalı yetenekler Rodygo Goes ve Vinicius Junior için 85 Milyon Euro'luk bir transfer teklifinde bulundu.Viniciuss
BAYERN VE BARCELONA DA DEVREDE
Geçtiğimiz sezon Vinicius için kulübü Flamengo'ya 40 Milyon Euro'luk bir teklifte bulunmuştu. Brezilyalı yeteneği transfer etmek isteyen diğer kulüpler içerisinde Bayern Münih ve Barcelona da bulunmakta. İspanyol basınına göre Real Madrid'in önceliği Vinicius olmakla birlikte akabinde Santoslu Rodygo transferinide gerçekleşmesi bekleniyor. Real Madrid geçtiğimiz sezonlarda Benzema, Modric, Isco ve Kross gibi oyunculara 40 milyon Euro'dan fazla bedel ödemişti.
NEYMAR BEKLEMEDERodrygo
İspanyol gazetesi haberin devamında yaz transfer sezonunda Real Madrid'in en büyük transfer hedefi olan Neymar'a Dünya Kupası sonrasında sözleşme imzalatabileceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
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