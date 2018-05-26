Bursa'da Sel Tahribatı, Gün Ağarınca Ortaya Çıktı
Muharrem İnce Ve Eşi İftar Alışverişi Yaptı
Karamollaoğlu'ndan Skandal Madımak Katliamı Sözleri
Mhp Seçim Beyannamesini Açıklıyor! Bahçeli Kürsüde
Hüda-Par'dan Hdp'ye Barış Çağrısı: Aile Meselesidir, Barış Şerbeti İçmeye Hazırız
Ankara'yı Karıştıran Kavgada Söz Mhp'de: Saadet Partililer Ateş Etti
Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
Real Madrid, 150 Milyon Euroluk Teklifin Yüzüne Bakmadı
Aziz Yıldırım'dan Volkan Demirel'e 2 Yıllık Teklif
Yaşlı Adam Tartıştığı Karısını Bıçaklayarak Öldürdü
Chp'den Kürt Açılımı: Nevruz Resmi Tatil Olacak
Sahte 800 Bin Dolar Ele Geçirildi
İrlanda'daki Kürtaj Referandumunda Sandık Çıkış Anketleri Açıklandı: İbre Evet En Yana
Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
Chp'nin Seçim Şarkısı Millet İçin Geliyoruz Görücüye Çıktı
Kavga Sonrası Saadet'ten İlk Açıklama: Mhp'liler Ağzımıza Silah Dayadı
Kendisine Karşılık Veren Oğlunu Sokak Ortasında Evire Çevire Dövdü
Türklerin Protestosu Geri Adım Attırdı! Tepki Çeken Posteri İndirdiler

Real Madrid, 150 milyon euroluk teklifin yüzüne bakmadı

REAL MADRİD, 150 MİLYON EUROLUK TEKLİFİN YÜZÜNE BAKMADI

İspanyol devi Real Madrid, yıldız futbolcusu Marco Asensio için gelen 150 milyon euroluk teklifin yüzüne bile bakmadı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 13:40
Puan Ver : Real Madrid, 150 Milyon Euroluk Teklifin Yüzüne Bakmadı(10/10)6

Real Madrid'in, Marco Asensio için yapılan çılgın teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Oyuncunun menajeri Horacio Gaggioli yaptığı açıklamada, "Real Madrid, 150 milyon euroluk teklifi reddetti. Bunun İngiltere'den bir kulüpten geldiğini düşünebilirsiniz. Çünkü bu parayı, o ligden bir takım ödeyebilir" diyerek teklifin Premier Lig'den geldiğini ifade etti ancak takım adı vermedi.

SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO

Eflatun-beyazlı ekip, 22 yaşındaki Asensio'nun sözleşmesini sezon başında 2023'e kadar uzatmış ve serbest kalma bedelini 700 milyon euro olarak belirlemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Real  Madrid  150  Milyon  Euroluk  Teklifin  Yüzüne  Bakmadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER