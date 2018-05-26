İspanyol devi Real Madrid, yıldız futbolcusu Marco Asensio için gelen 150 milyon euroluk teklifin yüzüne bile bakmadı.

Real Madrid'in, Marco Asensio için yapılan çılgın teklifi reddettiği ortaya çıktı.

Oyuncunun menajeri Horacio Gaggioli yaptığı açıklamada, "Real Madrid, 150 milyon euroluk teklifi reddetti. Bunun İngiltere'den bir kulüpten geldiğini düşünebilirsiniz. Çünkü bu parayı, o ligden bir takım ödeyebilir" diyerek teklifin Premier Lig'den geldiğini ifade etti ancak takım adı vermedi.

SERBEST KALMA BEDELİ 700 MİLYON EURO

Eflatun-beyazlı ekip, 22 yaşındaki Asensio'nun sözleşmesini sezon başında 2023'e kadar uzatmış ve serbest kalma bedelini 700 milyon euro olarak belirlemişti.

Kaynak: haberinburada